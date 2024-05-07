İsrailliler Tel Aviv’de sokaklara döküldü! Hükümetten ateşkes anlaşmasını imzalamasını talep etti

Babasının 213 gündür esir olduğunu aktaran Ilan, basit insanlar olduklarını ve dünyada barış istediklerini dile getirdi.

Gösteriye katılan Gazze Şeridi ndeki İsrail li esir Keith Siegel'in kızı Ilan, yaptığı açıklamada, Hamas'ın yayınladığı videoda babasının "kilo verdiğini ancak hayatta olduğunu" gördüğünü belirtti.

Ilan, "Savaşa inanmıyorum. Konuşmaya inanıyorum. Vatandaşları için iyi hayat isteyen liderlere inanıyorum. Bu bölgedeyse bunu görmediğimi hissediyorum." diye konuştu.

Siyasetle yakından ilgilenmediğini ancak 7 Ekim'deki olayların çok kötü olduğunu, bu coğrafyada artık halklar arasında bir barış sağlanması gerektiğini vurgulayan Ilan Siegel, "Ben babamın yanımda olmadığı her gün İsrail hükümetinin yeterli adımları atmadığını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Gösterilere katılan Noam Davidov da Hamas'ın ateşkesi kabul ettiğini, kendi hükümetlerinin de bu anlaşmaya razı olması adına baskı yapmak için gösteriye katıldığını söyledi.