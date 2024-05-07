Soykırımcı İsrail ordusunun Refah’ta sivillere ait evleri bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli öldü

İsrail savaş uçakları ve topçu birliklerinin, uluslararası uyarılara rağmen, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki evleri bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli öldü.
Görgü tanıklarının ifadelerine göre, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının havadan bombaladığı, topçu birliklerinin de karadan top atışları gerçekleştirdiği Refah'ta, evleri saldırılara hedef olan çok sayıda sivil öldü veya yaralandı.
Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, Sivil savunma ekiplerinin, İsrail'in bombaladığı evlerin enkazından çok sayıda Filistinlinin cansız bedenini çıkardığı, çok sayıda kişiyi de yaralı bir şekilde kurtarmayı başardığı belirtildi.
Açıklamada, İsrail savaş uçaklarının saldırılarında Ebu Amra, eş-Şimali, el-Hıms ve Abdulal ailelerine ait evlerin bombalandığı kaydedildi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 54 kişinin öldüğü, 96 kişinin ise yaralandığı belirtilmişti.