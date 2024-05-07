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124 gün 3 aşama! Hamas'ın kabul ettiği ateşkesin detayları ortaya çıktı

Katar ve Mısır tarafından iletilen, Hamas’ın onay verdiği ateşkes teklifinin, detayları ortaya çıktı. Toplamda 124 gün sürecek olan ateşkesin 3 aşamadan oluştuğu öne sürüldü.

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Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 01:26 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 01:26
124 gün 3 aşama! Hamas’ın kabul ettiği ateşkesin detayları ortaya çıktı

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Katar ve Mısır tarafından iletilen, Hamas'ın onay verdiği ateşkes teklifinin, toplamda 124 gün süreceği ve 3 aşamadan oluştuğu öne sürüldü.



İsmini vermek istemeyen Filistinli bir yetkili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hamas'ın onayladığı ateşkes teklifiyle ilgili bilgi verdi.

Teklifin, 40, 42 ve 42 gün olmak üzere 3 aşamadan oluştuğunu söyleyen yetkiliye göre, ilk aşama "ilk günden itibaren iki taraf arasındaki karşılıklı saldırıların geçici olarak durdurulmasını ve İsrail askerlerinin, Gazze'nin doğu bölgelerine ve nüfusu yoğun bölgelerden uzakta İsrail sınırına yakın bir bölgeye çekilmesini içerecek.



İlk aşamanın 7'inci gününde tüm İsrailli kadın esirlerin serbest bırakılmasının ardından, İsrail askerleri, sahil boyunca uzanan Er-Reşid Caddesi ile doğuda onun paralelindeki Salahaddin Caddesi'nden çekilecek ve böylece, insani yardımların kuzeye girişleri kolaylaşacak, yerinden edilenlerin evlerine dönüşüne izin verilecek ve Gazze'nin tamamında halkın hareket özgürlüğü garanti edilecek.

İlk aşamada ayrıca, İsrail'in askeri ve keşif uçuşları günde 8 saat, İsrailli esirlerin serbest bırakıldığı günlerde ise 10 saat süreyle durdurulacak.



Birinci aşamanın 22'inci gününde ilk aşama için belirlenen (kadın, çocuk ve 50 yaş üstü esirler) İsrailli esirlerin üçte ikisinin serbest bırakılmasının ardından İsrail askerleri, Gazze merkezi ile özellikle (kuzey ile güneyi birbirinden ayıran) Netzarim Koridoru ve Kuveyt Kavşağından doğu sınırına yakın bir bölgeye çekilecek.

Bu aşamada ayrıca 50'si yakıt olmak üzere günlük 500 yardım tırı Gazze'ye girecek ve bunlardan 250'si kuzeye gönderilecek, Gazze genelinde hastaneler, sağlık merkezleri ve fırınlar yeniden faaliyete geçirilecek.



Hamas'ın, aralarında hala hayatta olan kadınlar, 19 yaş altı çocuklar ve 50 yaş üstü yaşlıların da bulunduğu 33 İsrailli tutukluyu serbest bırakmasına karşılık İsrail tarafı, Hamas'ın belirleyeceği liste doğrultusunda her bir İsrailli için çocuk, kadın ve yaşlılardan 20 Filistinliyi serbest bırakacak.

İlk aşamada ayrıca, 7 Ekim'de alıkonulduklarında fiili olarak askerlik görevini yürüten ve halen hayatta olan her bir İsrailli kadın askere karşılık 20'si müebbet hapis mahkumu 40 Filistinli tutuklu serbest bırakılacak.

Filistinli tutuklular, Hamas'ın sunacağı listelere göre serbest bırakılırken, İsrail'in 200'den fazla ismi reddetme hakkı olacak.



Önerinin 42 gün sürecek ikinci aşamasında ise sürdürülebilir sükunet için gerekli düzenlemeler üzerinde anlaşılacak ve tüm esirlerin takas edilmesinden önce bunun yürürlüğe gireceği ilan edilecek.

İkinci aşamada ayrıca, üzerinde anlaşmaya varılan sayıda Filistinli mahkuma karşılık hala hayatta olan İsrailli sivil erkekler ile askerler serbest bırakılacak, İsrail askerleri Gazze'den tamamen çekilecek, savaş nedeniyle tahrip edilen evlerin, sivil tesislerin ve altyapının kapsamlı bir şekilde yeniden inşası için gerekli düzenlemeler başlatılacak.



Üçüncü aşamada ise her iki tarafın elinde bulunan hayatını kaybetmiş tüm esirlerin naaşları takas edilecek ve Gazze'nin 5 yıllık imar planı uygulamaya koyulacak.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

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