İbrahim Reisi öldürüldü mü? İlk mesaj ABD’den geldi İsrail savunmaya geçti! Batı basınından flaş iddia: Hamaney operasyon mu yaptı?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Abd ullahiyan, pazar günü geçirdikleri helikopter kazasının ardından hayatını kaybederken gözler İsrail 'e ve ABD'ye çevrildi. Dünya Reisi'nin akıbetini dakika dakika takip ederken ABD ve İsrail ise bir numaralı şüpheli haline geldi. İran basını kazanın ilk dakikasından itibaren çelişkili haberlerle dünyayı yanıltırken ABD'den gelen Reisi'nin Hamaney'in yerine geçeceğine yönelik iddialar şüpheleri artırdı.

Reisi ile Abd ullahiyan da dahil olmak üzere dokuz kişinin yer aldığı helikopterin kaza yaptığına ilişkin ilk haberlerin ardından İran basını helikopterin yalnızca zorunlu iniş yaptığını ve Reisi'nin helikopterden inerek karayolu ile yola devam ettiğini iddia etmişti. İlerleyen saatlerde bölgeden gelen görüntüler ve haberler ise Reisi'nin hayatını kaybettiğini kanıtlar nitelikte oldu fakat kaza mı suikast mı şüpheleri ise hala devam ediyor.

İLK MESAJ KATİLDEN Mİ?

Reisi'nin bulunduğu helikopterin yaptığı kazaya ilişkin şüpheler ise devam ediyor. Kaza haberinin ardından ilk mesajın ABD'den gelmesi özellikle dikkat çekti. İran'da henüz arama kurtarma çalışmaları dahi başlamadan önce ABD'den gelen mesaj, dikkatleri Washington'a yöneltti.

İSRAİL'DEN JET SAVUNMA

Öte yandan İsrail ile İran arasında son aylarda devam eden misillemeler ise Reisi'ye yönelik suikast iddiasında okları İsrail'e yöneltti. Öyle ki İsrail, kazanın daha ilk saatlerinde savunmaya geçme ihtiyacı hissetti. İsrail kanalı Kanal 13, İran cumhurbaşkanının helikopter kazası ile İsrail'in hiçbir alakası olmadığını yazdı.

İsrail gazetesi Haaretz, son dönemde Tel Aviv ile Tahran arasında devam eden krizde İran'ın üstün olduğunu belirtti ve "Helikopterin kaybolması, İran rejiminin üstünlüğü ele geçirdiğini hissettiği bir dönemde meydana geldi." dedi.