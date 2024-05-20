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İbrahim Reisi öldürüldü mü? İlk mesaj ABD’den geldi İsrail savunmaya geçti! Batı basınından flaş iddia: Hamaney operasyon mu yaptı?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin geçirdiği helikopter kazası ile hayatını kaybetmesinin ardından suikast şüpheleri bir numaralı gündem olurken gözler ABD ve İsrail’e döndü. Henüz kazanın hemen ardından ilk mesajın ABD’den gelmesi dikkat çekerken İsrail’in ise hemen savunmaya geçmesi dikkat çekti. İsrail’i denklemden çıkarmaya çalışan Batı basını ise Hamaney kartını öne sürdü ve okları İran’a yöneltti. Peki, Reisi’nin helikopter kazasının ardında ne var? İşte, İran cumhurbaşkanının sırlarla dolu helikopter kazası ve kazayla ilgili tüm iddialar…

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Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 15:30 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 15:42
İbrahim Reisi öldürüldü mü? İlk mesaj ABD’den geldi İsrail savunmaya geçti! Batı basınından flaş iddia: Hamaney operasyon mu yaptı?

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Abdullahiyan, pazar günü geçirdikleri helikopter kazasının ardından hayatını kaybederken gözler İsrail'e ve ABD'ye çevrildi. Dünya Reisi'nin akıbetini dakika dakika takip ederken ABD ve İsrail ise bir numaralı şüpheli haline geldi. İran basını kazanın ilk dakikasından itibaren çelişkili haberlerle dünyayı yanıltırken ABD'den gelen Reisi'nin Hamaney'in yerine geçeceğine yönelik iddialar şüpheleri artırdı.

REİSİ'NİN ÖLÜMÜ KAZA MI SUİKAST MI?

Reisi ile Abdullahiyan da dahil olmak üzere dokuz kişinin yer aldığı helikopterin kaza yaptığına ilişkin ilk haberlerin ardından İran basını helikopterin yalnızca zorunlu iniş yaptığını ve Reisi'nin helikopterden inerek karayolu ile yola devam ettiğini iddia etmişti. İlerleyen saatlerde bölgeden gelen görüntüler ve haberler ise Reisi'nin hayatını kaybettiğini kanıtlar nitelikte oldu fakat kaza mı suikast mı şüpheleri ise hala devam ediyor.

İLK MESAJ KATİLDEN Mİ?

Reisi'nin bulunduğu helikopterin yaptığı kazaya ilişkin şüpheler ise devam ediyor. Kaza haberinin ardından ilk mesajın ABD'den gelmesi özellikle dikkat çekti. İran'da henüz arama kurtarma çalışmaları dahi başlamadan önce ABD'den gelen mesaj, dikkatleri Washington'a yöneltti.

İSRAİL'DEN JET SAVUNMA

Öte yandan İsrail ile İran arasında son aylarda devam eden misillemeler ise Reisi'ye yönelik suikast iddiasında okları İsrail'e yöneltti. Öyle ki İsrail, kazanın daha ilk saatlerinde savunmaya geçme ihtiyacı hissetti. İsrail kanalı Kanal 13, İran cumhurbaşkanının helikopter kazası ile İsrail'in hiçbir alakası olmadığını yazdı.

İsrail gazetesi Haaretz, son dönemde Tel Aviv ile Tahran arasında devam eden krizde İran'ın üstün olduğunu belirtti ve "Helikopterin kaybolması, İran rejiminin üstünlüğü ele geçirdiğini hissettiği bir dönemde meydana geldi." dedi.

"İRAN SİYASETİNDE HİÇBİR ŞEY GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL"

Batı basını ise İsrail'in kaza ile ilişkisi olmadığını iddia ederken suikastı işaret etti ve okları İran'a yöneltti. ABD gazeteleri Reisi'nin eğer ölmeseydi İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney'in yerine geçeceğini öne sürerken İngiliz The Economist ise "İran siyasetinde hiçbir şey göründüğü gibi değil" dedi ve Reisi'ye İranlıların suikast düzenlediğini iddia etti.

BATI BASINI İSRAİL'İ SAVUNMAYA GEÇTİ

İsrail'in Reisi'ye suikast düzenlediğine yönelik iddialara karşı İran topunu ortaya atan The Economist, İsrail'in "hiçbir zaman bir devlet başkanını öldürecek kadar ileri gitmediğini" belirtti.

İngiliz Daily Mail de İsrailli yetkililer tarafından dün akşam yapılan ve Reisi'nin hayatını kaybettiği kaza ile ilgilerinin olmadığını belirten açıklamayı yeniden gündeme getirerek İsrail'i suikast iddialarından aklamaya çalıştı.

HAMANEY'İN OĞLU İLE REİSİ ARASINDA TAHT KAVGASI MI VARDI?

ABD ise Reisi'nin Hamaney'in yerine geçeceğine yönelik iddialarla İsrail'e koruma kalkanlığı yapmaya devam ediyor. Bu iddialarda Reisi'nin aradan çekilmesi ile Hamaney'in oğlunun önünün açıldığı öne sürülüyor.

Reisi'nin ölüm haberi 20 Mayıs Pazartesi erken saatlerde gelirken Hamaney'in haberden saatler sonra taziye mesajı yayımlaması da oldukça dikkat çekti.

HAMANEY'İN MUHBİRİ

Reisi'nin ölümünün ardından İran'da yeni cumhurbaşkanının belirleneceği 50 gün içinde cumhurbaşkanlığı görevini devralacak Muhammed Muhbir'in Hamaney'e yakınlığı ise dikkat çekti. Muhbir'in İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney ile yakından bağlantı büyük şirketlerde uzun bir geçmişi olduğu ortaya çıktı.

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