İbrahim Reisi öldürüldü mü? İlk mesaj ABD’den geldi İsrail savunmaya geçti! Batı basınından flaş iddia: Hamaney operasyon mu yaptı?

"İRAN SİYASETİNDE HİÇBİR ŞEY GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL"
Batı basını ise İsrail'in kaza ile ilişkisi olmadığını iddia ederken suikastı işaret etti ve okları İran'a yöneltti. ABD gazeteleri Reisi'nin eğer ölmeseydi İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney'in yerine geçeceğini öne sürerken İngiliz The Economist ise "İran siyasetinde hiçbir şey göründüğü gibi değil" dedi ve Reisi'ye İranlıların suikast düzenlediğini iddia etti.
BATI BASINI İSRAİL'İ SAVUNMAYA GEÇTİ
İsrail'in Reisi'ye suikast düzenlediğine yönelik iddialara karşı İran topunu ortaya atan The Economist, İsrail'in "hiçbir zaman bir devlet başkanını öldürecek kadar ileri gitmediğini" belirtti.
İngiliz Daily Mail de İsrailli yetkililer tarafından dün akşam yapılan ve Reisi'nin hayatını kaybettiği kaza ile ilgilerinin olmadığını belirten açıklamayı yeniden gündeme getirerek İsrail'i suikast iddialarından aklamaya çalıştı.
HAMANEY'İN OĞLU İLE REİSİ ARASINDA TAHT KAVGASI MI VARDI?
ABD ise Reisi'nin Hamaney'in yerine geçeceğine yönelik iddialarla İsrail'e koruma kalkanlığı yapmaya devam ediyor. Bu iddialarda Reisi'nin aradan çekilmesi ile Hamaney'in oğlunun önünün açıldığı öne sürülüyor.
Reisi'nin ölüm haberi 20 Mayıs Pazartesi erken saatlerde gelirken Hamaney'in haberden saatler sonra taziye mesajı yayımlaması da oldukça dikkat çekti.
HAMANEY'İN MUHBİRİ
Reisi'nin ölümünün ardından İran'da yeni cumhurbaşkanının belirleneceği 50 gün içinde cumhurbaşkanlığı görevini devralacak Muhammed Muhbir'in Hamaney'e yakınlığı ise dikkat çekti. Muhbir'in İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney ile yakından bağlantı büyük şirketlerde uzun bir geçmişi olduğu ortaya çıktı.