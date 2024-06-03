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BM raportörlerinden dünyaya çağrı: Tüm ülkelerin 146 BM üyesi gibi Filistin’i tanıması gerekiyor

İspanya, Norveç, İrlanda ve Slovenya’nın Filistin’i resmen tanımasının ardından Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, dünyaya 146 BM üyesi devletin yaptığı gibi "Filistin devletini tanımaları" yönünde çağrıda bulundu. BM raportörleri tarafından yapılan çağrıda "Tüm ülkelerin, 146 BM üyesi ülkenin örneğini takip etmesi, Filistin devletini tanıması ve Gazze'de derhal ateşkes sağlamak için ellerindeki tüm siyasi ve diplomatik kaynakları kullanması gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

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Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 15:54 Güncelleme 03 Haziran 2024, 15:54
BM raportörlerinden dünyaya çağrı: Tüm ülkelerin 146 BM üyesi gibi Filistin’i tanıması gerekiyor

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BM raportörleri, dünyaya Filistin'i resmen tanıma çağrısı yaptı. BM raportörleri tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada "Tüm ülkelerin, 146 BM üyesi ülkenin örneğini takip etmesi, Filistin devletini tanıması ve Gazze'de derhal ateşkes sağlamak için ellerindeki tüm siyasi ve diplomatik kaynakları kullanması gerekiyor." ifadeleri kullanılırken bu tanınmanın, Filistin halkının haklarının, onların özgürlük ile bağımsızlığa yönelik mücadelelerinin ve çektikleri acılarının kabulü olduğu belirtildi.

"ORTA DOĞU'DA KALICI BARIŞIN ÖN KOŞULU"

Filistin'in var olma ve güvenlik içinde bir halk olarak özgürce gelişme yeteneği dahil kendi kaderini belirleme hakkına sahip olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu, Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesi ve Refah'a daha fazla askeri saldırı yapılmaması ile başlayarak Filistin ve tüm Orta Doğu'da kalıcı barışın bir ön koşuludur." ifadelerine yer verildi.

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NORVEÇ, İRLANDA VE İSPANYA'YA MEMNUNİYET MESAJI

İşgal altındaki Filistin topraklarının son olarak Norveç, İrlanda ve İspanya tarafından devlet olarak tanınmasının memnuniyetle karşılandığına dikkati çekilen açıklamada, 28 Mayıs itibarıyla Filistin'in, BM üyesi ülkelerin büyük çoğunluğu tarafından tanındığı belirtildi.

Açıklamada, "İki devletli çözüm hem Filistin hem de İsrail için barış ve güvenliğe giden uluslararası düzeyde kabul edilen tek yol olmaya devam ediyor. Bu, kuşaklar boyu süren şiddet ve kin döngülerinden bir çıkış yolu olmayı sürdürüyor." ifadeleri kullanıldı.

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"İNSAN HAKLARI KONSEYİNİN ÖZEL MEKANİZMALARI"

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları" diye tanınan sürecin parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları sistemindeki bağımsız özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütüyor.

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