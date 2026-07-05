İsrail basını: Ben-Gvir New York ziyaretini "gözaltı" endişesiyle iptal etti

İSRAİL'E KARŞI ULUSLARARASI BASKILAR ARTIYOR

Aşırı sağcı siyonist "Yahudi Gücü" Partisi lideri Ben-Gvir, son dönemde hem İsrail'de hem de uluslararası kamuoyunda en fazla tartışılan isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Mayıs ayında, uluslararası sularda hukuksuzca alıkonulan "Sumud Filosu" aktivistlerinin elleri kelepçeli şekilde diz çöktürülüp darbedildiğini gösteren görüntüleri paylaşmasının ardından Ben-Gvir'e yönelik uluslararası tepkiler büyümüştü. Bu süreçte Fransa ve İrlanda Ben-Gvir'in ülkeye girişini engellemiş, Fransa, İspanya ve İtalya ise Avrupa genelinde yaptırım uygulanmasını talep etmişti.

Ayrıca İtalya ve Fransa'da, aktivistlere işkence yapıldığı iddialarıyla ilgili soruşturmalar başlatılırken, İngiliz Middle East Eye internet sitesi de mayıs ayında, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Ben-Gvir ve İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich hakkında savaş suçu ve insanlığa karşı suç işledikleri gerekçesiyle gizli yakalama kararı çıkarılması talebiyle başvuru yapıldığını duyurmuştu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi ise 21 Kasım 2024'te Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

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Meryem Kartal Takvim.com.tr Dünya