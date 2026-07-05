İsrail basını: Ben-Gvir New York ziyaretini "gözaltı" endişesiyle iptal etti
İsrail basını, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, hakkında yürütülen hukuki girişimler ve gözaltına alınabileceği endişesi nedeniyle New York'ta katılması planlanan BM Polis Şefleri Zirvesi ziyaretini son anda iptal ettiğini yazdı.
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, bu hafta ABD'nin New York kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Polis Şefleri Zirvesi'ne katılmaktan vazgeçtiği öne sürüldü.
İsrail basınında yer alan haberlere göre, Ben-Gvir, Filistinlilere yönelik soykırım politikaları ve uygulamaları nedeniyle hakkında yürütülen hukuki girişimler ile düzenlenmesi beklenen protestolar sonucu gözaltına alınabileceği endişesiyle ziyaretini iptal etti.
NEW YORK PLANI SON ANDA RAFA KALKTI
İsrail'in Haaretz gazetesi, Ben-Gvir'in New York ziyaretini, insan hakları örgütlerinin hazırladığı protestolar ve hakkında gözaltı ile soruşturma taleplerinin artması nedeniyle iptal ettiğini yazdı.
Haberde, iç güvenlik ve siyasi çevrelerin yaptığı değerlendirmelerde Ben-Gvir'in ABD'de ciddi protestolarla karşılaşabileceği ve hukuki baskıya maruz kalabileceği yönündeki uyarıların iptal kararında etkili olduğu belirtildi.
HİND RECEB VAKFI DEVREYE GİRDİ
The Jerusalem Post ise iptal kararının arkasında Belçika merkezli Hind Receb Vakfı'nın girişimlerinin bulunduğunu aktardı.
Habere göre vakıf, Filistinli esirlere yönelik uygulamalar nedeniyle Ben-Gvir hakkında ABD Adalet Bakanlığına resmi başvuruda bulundu. Ayrıca New York Eyalet Başsavcılığına soruşturma açılması çağrısı yapıldı.
Vakıf, hukuki hesap verebilirliğin artık teorik bir tartışma olmaktan çıktığını belirterek, Ben-Gvir hakkında yasal süreç başlatılması için ABD makamları nezdindeki girişimlerini sürdüreceğini açıkladı.
Öte yandan Ben-Gvir'in ofisi, ziyaretin iptal edilme gerekçesine ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.
İSRAİL'E KARŞI ULUSLARARASI BASKILAR ARTIYOR
Aşırı sağcı siyonist "Yahudi Gücü" Partisi lideri Ben-Gvir, son dönemde hem İsrail'de hem de uluslararası kamuoyunda en fazla tartışılan isimlerden biri olarak öne çıkıyor.
Mayıs ayında, uluslararası sularda hukuksuzca alıkonulan "Sumud Filosu" aktivistlerinin elleri kelepçeli şekilde diz çöktürülüp darbedildiğini gösteren görüntüleri paylaşmasının ardından Ben-Gvir'e yönelik uluslararası tepkiler büyümüştü. Bu süreçte Fransa ve İrlanda Ben-Gvir'in ülkeye girişini engellemiş, Fransa, İspanya ve İtalya ise Avrupa genelinde yaptırım uygulanmasını talep etmişti.
Ayrıca İtalya ve Fransa'da, aktivistlere işkence yapıldığı iddialarıyla ilgili soruşturmalar başlatılırken, İngiliz Middle East Eye internet sitesi de mayıs ayında, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Ben-Gvir ve İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich hakkında savaş suçu ve insanlığa karşı suç işledikleri gerekçesiyle gizli yakalama kararı çıkarılması talebiyle başvuru yapıldığını duyurmuştu.
Uluslararası Ceza Mahkemesi ise 21 Kasım 2024'te Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.