Hamaney için aylar sonra cenaze töreni! Camilere serinletme sistemleri kuruldu

ABD ve İsrail'in ortak saldırılarında, 28 Şubat'ta hayatını kaybeden eski İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in aylar sonra düzenlenecek olan cenaze töreni için hazırlıklar devam ediyor.

HAMANEY İÇİN CENAZE HAZIRLIĞI

Caminin avlusuna Hamaney ve aynı saldırıda hayatını kaybedenlerin tabutlarının yerleştirileceği büyük bir platform kuruldu.

Platformun çevresinin beton bloklarla kapatıldığı ve bu alana erişimin büyük ölçüde sınırlandırıldığı görüldü.