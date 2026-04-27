Netanyahu, İran eksenli saldırıları gerekçe göstererek duruşmasının iptalini talep etti ve mahkeme başlamadan 1 saat önce erteleme kararı aldı.

Hakkında açılan 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle 6 yıldır yargılanan İsrail Başbakanı, daha önce "asla af dilemeyeceğini" söylemesine rağmen kurtuluş yolları arıyor. Mahkeme salonuna çıkmamak için bölgesel çatışmaları bahane eden Netanyahu, son duruşmasını iptal ettirerek yargı sürecini felce uğrattı.

İsrail merkezli Yedioth Ahronoth gazetesinin aktardığı bilgilere göre, yaklaşık 2 aylık aranın ardından bugün hakim karşısına çıkması beklenen Netanyahu, ifade vermekten son anda kurtuldu. Netanyahu cephesini temsil eden avukat Amit Hadad, İran eksenli saldırıları gerekçe göstererek duruşmanın iptali için mahkemeye başvurdu.

Mahkeme heyeti, duruşmanın başlamasına sadece 1 saat kala talebi kabul ederek yargılamayı erteledi.

YARGI TİYATROSU... 60 GÜNDÜR KAÇIYOR

Yolsuzluk zanlısı Netanyahu, ABD ile İran arasında sağlanan ateşkesin ardından geçen 2 haftalık süreçte benzer taktiklere başvurdu. "Güvenlik" bahanesini öne sürerek duruşmaların ertelenmesini talep eden Netanyahu, mahkemeden istediği kararları almayı başardı.

RÜŞVET VE DOLANDIRICILIK DOSYALARI

İsrail Başbakanı, kamuoyunda "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk davasının baş şüphelisi konumunda bulunuyor.

Netanyahu, dosyalar kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor.

AF DİLENDİ

Yargılamalardan kurtulmak isteyen Netanyahu, geçmişte af talebinde bulunmayacağı yönünde verdiği sözleri rafa kaldırdı. ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu kurtarmak amacıyla Kasım 2025 tarihinde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog makamına mektup gönderdi.

Girişimin ardından Netanyahu, Kasım 2025 sonunda Herzog'un kapısını çalarak resmen af başvurusunda bulundu.