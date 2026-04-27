ABD'de silahlı saldırı düzenlenen yemeğe üst düzey güvenlik statüsü verilmedi

ABD Başkanı Donald Trump ve birçok kabine üyesinin katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine en yüksek güvenlik statüsü verilmediği bildirildi. ABD basınında yer alan haberlere göre, olayın hazırlıkları hakkında bilgi sahibi olan ancak ismini belirtmek istemeyen bir hükümet yetkilisi ise "Ulusal Özel Güvenlik Etkinliği" statüsünün genellikle başkan ve üst düzey kabine yetkililerinin "düzenli" olarak katıldığı etkinlikler için olduğunu vurguladı.

ABD'de silahlı saldırı düzenlenen yemeğe üst düzey güvenlik statüsü verilmedi
ABD Başkanı Donald Trump ile çok sayıda üst düzey yetkilinin katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği (WHCA) yemeğine, federal kaynakların tam kapasite kullanılmasını sağlayacak en yüksek güvenlik statüsünün verilmediği öne sürüldü.

BİRÇOK KABİNE ÜYESİ KATILDI EN YÜKSEK GÜVENLİK STATÜSÜ VERİLMEDİ

Washington Post'un konuya aşina ve ismini açıklamak istemeyen yetkililere dayandırdığı habere göre, Trump ve birçok kabine üyesinin katıldığı Washington Hilton Oteli'ndeki yemeğe federal kaynakların tam kapasite kullanılmasını sağlayacak en yüksek güvenlik statüsü verilmedi.

Yetkililer, Trump ile çok sayıda üst düzey ismin Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yemeğe katılacağının bilinmesine rağmen, etkinlikte diğer üst düzey resmi toplantılara kıyasla daha düşük seviyede güvenlik önlemleri uygulandığını belirtti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığının genellikle başkanlık yemin töreni gibi resmi etkinliklere "Ulusal Özel Güvenlik Etkinliği" statüsü verdiğini ifade eden yetkililer, söz konusu yemekte böyle bir tanımlama yapılmadığını aktardı.

Olayın hazırlıkları hakkında bilgi sahibi olan ancak ismini belirtmek istemeyen bir hükümet yetkilisi ise "Ulusal Özel Güvenlik Etkinliği" statüsünün genellikle başkan ve üst düzey kabine yetkililerinin "düzenli" olarak katıldığı etkinlikler için olduğunu vurguladı.

BAŞKAN HER YIL KATILMIYOR

Yemeğe neden en yüksek güvenlik seviyesinin verilmediği sorusunu yanıtlayan yetkili, söz konusu yemeğin başkan olmadan da birçok kez düzenlendiğini hatırlatarak, "Bu, Başkanın son anda katılmayabileceği ve her yıl katılmadığı bir akşam yemeği." dedi.

ABD Adalet Bakan Vekili Todd Blanche ise konuya ilişkin CNN'e verdiği demeçte, olayı bir güvenlik başarısızlığı olarak görmediğini dile getirdi.

AKSİNE BÜYÜK GÜVENLİK BAŞARISI

Silahlı saldırganın balo salonuna ulaşmadan önce gözaltına alındığını belirten Blanche, "Aksine, bu büyük bir güvenlik başarı öyküsüydü. Yani, şu an bildiklerimiz doğrultusunda olanları düşünürsek, bu şüpheli neredeyse güvenlik çemberini bile aşamadı." ifadelerini kullandı.

ETKİNLİĞİN GÜVENLİĞİNİ GİZLİ SERVİS SAĞLADI

Beyaz Saray, soruları İç Güvenlik Bakanlığına yönlendirirken, Washington Hilton'un sözcüsü e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, "etkinliğin güvenliğini Gizli Servisin sağladığını" kaydetti.

Gizli Servis, konuya ilişkin soruları yanıtlamadı.

BEYAZ SARAY MUHABİRLERİ DERNEĞİ YEMEĞİNDEKİ SALDIRI

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yemekte silah sesleri duyulması üzerine, ABD Başkanı Donald Trump, korumaları tarafından salondan çıkarılmıştı.

Canlı yayında verilen etkinlikte, yemek servisinin başlamasından kısa süre sonra sesler yükselirken, Trump'ın koruma ekipleri uzun namlulu silahlarla salonda görülmüştü.

Trump, olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şüphelinin yakalandığını duyurmuş, şüphelinin otel lobisinde elbiseleri çıkarılmış şekilde yüzüstü yattığı görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.

Olayda bir Gizli Servis ajanının yaralandığını ve durumunun iyi olduğunu aktaran Trump, saldırının İran savaşıyla bağlantılı olup olmadığı sorusuna, "Sanmıyorum ama asla bilemezsiniz." yanıtını vermişti.


