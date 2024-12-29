SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Güney Kore'den sonra bir kaza da Norveç'ten! Yine Boeing 737

Dünya Güney Kore'deki yolcu uçağu kazasının şokunu henüz üzerinden atamazken bir kaza haberi de Norveç'ten Hollanda'ya uçan uçakta meydana geldi. Pistten çıkan uçak çimenlik alana kayarken 176 yolcu 6 mürettebatın zarar görmediği açıklandı. Uçağın yine Boeing 737 olması ise dikkatlerden kaçmadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :29 Aralık 2024 , 11:02 Güncelleme Tarihi :29 Aralık 2024 , 11:02
Güney Kore’den sonra bir kaza da Norveç’ten! Yine Boeing 737

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Norveç'ten Hollanda'ya gitmek üzere havalanan bir yolcu uçağı, acil iniş yaptığı sırada pistten çıktı.

    Takvim.com.tr arşivi açtı! Güney Korede düşen Boeing yolcu uçağının dünden bugüne kaza sicili: Vukuatlı seri 737Takvim.com.tr arşivi açtı! Güney Korede düşen Boeing yolcu uçağının dünden bugüne kaza sicili: Vukuatlı seri 737

    Hollanda Kraliyet Havayolu KLM'den yapılan açıklamaya göre, uçak, Oslo Havalimanı'ndan Amsterdam'a gitmek üzere havalandığı sırada yüksek bir ses duyulması üzerine Sandefjord Havalimanı'na yönlendirildi.

    Norveç'te uçak pistten çıktı (AA)Norveç'te uçak pistten çıktı (AA)

    Acil iniş sırasında Boeing 737-800 tipi uçak, pistten çıkarak çimenlik alana kaydı. Uçakta bulunan 176 yolcu ve 6 mürettebatın herhangi bir zarar görmediği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

    Norveç'te uçak pistten çıktı (AA)Norveç'te uçak pistten çıktı (AA)

    Norveç basınında yer alan haberlere göre uçak, hidrolik sistemindeki arıza nedeniyle acil iniş yaptı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Güney Kore’de uçak kazası! Yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıkarak duvara çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Narin Güran davasında 3 kişiye ağırlaştırılmış müebbet çıktı
    Takvim.com.tr arşivi açtı! Güney Kore’de düşen Boeing yolcu uçağının dünden bugüne kaza sicili: Vukuatlı seri 737
    CANLI YAYIN | Beşiktaş yeni başkanını seçiyor!
    EMEKLİYE ÜÇ AŞAMALI ZAM: Ocak ayında belli olacak! Kim, ne kadar alacak?
    Asgari ücret sonrası zam yapmışlardı! 3 günde 10 milyon TL ceza
    Terörden tutuklu CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in vurgunu kayıtlarda!
    HAVA DURUMU | Antalya ve Muğla’ya sarı kodlu uyarı! İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Tarih verildi | 29 Aralık hava durumu
    Beylikdüzü’nde Sarayköy Yapı Kooperatifi’nde ölüme davetiye! 27 yıllık binaya kaçak tadilat
    Yılbaşı dolandırıcıları iş başında! Günlük bungalov kiralarken dikkat
    Başkan Erdoğan duyurdu! İstihdamı Koruma Programı başlıyor: Çalışan başına 2 bin 500 TL!
    DEM Parti İmralı’ya gitti! Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder PKK elebaşı Öcalan ile görüştü
    Balıkesir’deki mühimmat fabrikasındaki patlama: 3 kişi tutuklandı
    İstanbul’da metro çilesi! Arıza yaptı vatandaş perişan oldu
    Hama Katliamı’nın sorumlusu Rıfat Esad’ın Lübnan’dan Dubai’ye kaçtığı ortaya çıktı