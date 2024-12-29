Terör devleti İsrail'in soykırım şefi, Gazze'deki 45 binden fazla Filistinli şehidin kanını elinde taşıyan, Orta Doğu'da akan kan ve işgallerin hamisi olan Netanyahu bıçak altına yatıyor.



75 yaşındaki 'Gazze Kasabı'nın sağlık durumuna ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, Hadassah Hastanesi'nde çarşamba günü muayene olan Netanyahu'da iyi huylu prostat hiperplazisinin neden olduğu idrar yolu enfeksiyonu tespit edildi.

PROSTAT AMELİKATI OLACAK



Doktor muayenesinden geçtiği çarşamba gününden bu yana Netanyahu'nun antibiyotik tedavisi gördüğü belirtilirken, başbakanın yarın prostat ameliyatı olacağı kaydedildi.

İsrail'de en uzun süre başbakanlık koltuğunda oturan Binyamin Netanyahu, 75 yaşında.



Pazar akşamları yapılan haftalık kabine toplantısının ise iptal edilmeyeceği duyuruldu.



