SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Gazze Kasabı Netanyahu bıçak altına yatıyor

Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu, idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle bıçak altına yatıyor. 75 yaşında olan soykırım şefinin ilerleyen yaşından ötürü "masada kalırım" korkusu içerisinde olduğu söyleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :29 Aralık 2024 , 13:46 Güncelleme Tarihi :29 Aralık 2024 , 13:46
Gazze Kasabı Netanyahu bıçak altına yatıyor

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Terör devleti İsrail'in soykırım şefi, Gazze'deki 45 binden fazla Filistinli şehidin kanını elinde taşıyan, Orta Doğu'da akan kan ve işgallerin hamisi olan Netanyahu bıçak altına yatıyor.

    75 yaşındaki 'Gazze Kasabı'nın sağlık durumuna ilişkin bilgi verildi.

    Açıklamaya göre, Hadassah Hastanesi'nde çarşamba günü muayene olan Netanyahu'da iyi huylu prostat hiperplazisinin neden olduğu idrar yolu enfeksiyonu tespit edildi.

    PROSTAT AMELİKATI OLACAK

    Doktor muayenesinden geçtiği çarşamba gününden bu yana Netanyahu'nun antibiyotik tedavisi gördüğü belirtilirken, başbakanın yarın prostat ameliyatı olacağı kaydedildi.

    İsrail'de en uzun süre başbakanlık koltuğunda oturan Binyamin Netanyahu, 75 yaşında.

    Pazar akşamları yapılan haftalık kabine toplantısının ise iptal edilmeyeceği duyuruldu.

    Sara Netanyahu’ya taciz soruşturması! Kocasının yolsuzluk davasına müdahale etti tanığı susturmaya çalıştıSara Netanyahu’ya taciz soruşturması! Kocasının yolsuzluk davasına müdahale etti tanığı susturmaya çalıştı
    Sara Netanyahu'ya taciz soruşturması! Kocasının yolsuzluk davasına müdahale etti tanığı susturmaya çalıştı

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Öcalan ne zaman PKK lağvolsun çağrısı yapacak? Pervin Buldan’dan İmralı açıklaması: TBMM’deki partilerle görüşülecek
    DEM’den İmralı açıklaması! Öcalan Çağrı yaparım deyip PKK’nın selasını okudu: Erdoğan ve Bahçeli’nin paradigmasına katkıya hazırım
    Güney Kore’de uçak kazası! Yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıkarak duvara çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
    CANLI YAYIN | Beşiktaş yeni başkanını seçiyor! Oy verme işlemi devam ediyor
    Bir yılda 17 ülke 19 ziyaret! Başkan Erdoğan’dan yoğun diplomasi
    Narin Güran davasında 3 kişiye ağırlaştırılmış müebbet çıktı
    Galatasaray’dan dev sürpriz! Eski yıldız Ocak’ta Aslan olacak
    Takvim.com.tr arşivi açtı! Güney Kore’de düşen Boeing yolcu uçağının dünden bugüne kaza sicili: Vukuatlı seri 737
    EMEKLİYE ÜÇ AŞAMALI ZAM: Ocak ayında belli olacak! Kim, ne kadar alacak?
    Asgari ücret sonrası zam yapmışlardı! 3 günde 10 milyon TL ceza
    Fenerbahçe’de 3 ayrılık 6 transfer!
    Terörden tutuklu CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in vurgunu kayıtlarda!
    HAVA DURUMU | Antalya ve Muğla’ya sarı kodlu uyarı! İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Tarih verildi | 29 Aralık hava durumu
    Beylikdüzü’nde Sarayköy Yapı Kooperatifi’nde ölüme davetiye! 27 yıllık binaya kaçak tadilat
    Yılbaşı dolandırıcıları iş başında! Günlük bungalov kiralarken dikkat