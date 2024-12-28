SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Hama Katliamı'nın sorumlusu Rıfat Esad'ın Lübnan'dan Dubai'ye kaçtığı ortaya çıktı

Lübnan basını, Suriye'nin eski lideri Beşar Esad’ın amcası 87 yaşındaki Rıfat Esad’ın, Lübnan’dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geçtiğini öne sürdü. 1982’deki Hama Katliamı'nın faili olarak suçlanan Rıfat Esad, Lübnan’dan Dubai’ye özel jetle geçtiği bildirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Aralık 2024 , 17:53 Güncelleme Tarihi :28 Aralık 2024 , 17:53
Hama Katliamı’nın sorumlusu Rıfat Esad’ın Lübnan’dan Dubai’ye kaçtığı ortaya çıktı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Lübnan basını, Suriye'nin eski lideri Beşar Esad'ın amcası 87 yaşındaki Rıfat Esad'ın Lübnan'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geçtiğini öne sürdü. 1982'de Hama'daki katliamda komutanlık yaparak suçlanan Rıfat Esad, bu dönemdeki eylemleri nedeniyle katliam faili olarak anılıyor.

    Lübnan'ın El-Cedid televizyonu, Rıfat Esad'ın Beyrut'tan çıkarken kullandığı pasaportun fotoğraflarını yayınladı. Haberlere göre, Esad, 24 Aralık'ta Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndan özel bir jetle Dubai'ye hareket etti.

    ŞAM'DAN LÜBNAN'A KAÇAKÇILIK HATTI KURDaU

    Ayrıca Lübnan güvenlik güçlerinin, Suriye'deki Mahir Esad'ın komutanlık yaptığı 4. Tümen'in eski bir subayı olan el-Kureydi ailesinden bir kişiyi, 170 bin dolarla gözaltına aldığı bildirildi. Haberde, Şam'dan Lübnan'ın Suriye sınırındaki Hılve beldesine, oradan da başkent Beyrut'a uzanan bir kaçakçılık hattının bulunduğu da vurgulandı.

    Rıfat Esad'ın torunu ve gelininin, sahte pasaportla Lübnan'dan çıkmaya çalışırken Beyrut Havalimanı'nda gözaltına alındığı daha önce bildirilmişti.

    HAMA KATLİAMI'NIN FAAİLİ

    Rıfat Esad, 1982'deki Hama Katliamı'nın yanı sıra işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle uluslararası mahkemeler tarafından suçlanıyor. 2021'de Fransa'da yolsuzluk ve Suriye devlet fonlarını yasa dışı kullanmaktan suçlu bulunan Rıfat Esad, 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

    Suriye basını, 2021 yılında Beşar Esad'ın af kararının ardından amcasının Şam'a döndüğünü belirtmişti.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan’dan Ekonomiye Değer Katanlar 49’uncu Ödül Töreninde önemli açıklamalar
    Narin Güran davasında düğüm çözülecek mi? Karar bu gece açıklanacak... Avukat itiraf etti: İlk Salim’den şüphelendik
    Başkan Erdoğan’dan faiz ve enflasyon mesajı: Kesinlikle düşecek | Boykot çağrısı | Sosyal konut projesi | Flaş asgari ücret mesajı
    DEM Parti İmralı’ya gitti! Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder PKK elebaşı Öcalan ile görüştü
    İşte Yüksel Güran’ın ifadesi! Narin Güran’ın son isteği neydi? Kızıma kefen giydirdiler
    Fenerbahçe’de 3 ayrılık 6 transfer!
    Dera’da devrim ateşini yakan gençler aynı okulun duvarına yazdı: Doktor kaçtı
    Azerbaycan AZAL uçağını Rusya düşürdü demişti: Putin’den Aliyev’e özür telefonu
    Galatasaray’a Arjantinli kanat!
    Vahşi hayvanlar kolilerle gönderiliyor! Telefonda açık açık pazarlık etti! Karanlık rota deşifre oldu
    Mourinho’dan Real Madrid’e transfer ricası! Bize bırakın
    Rusya’ya kimse uçmak istemiyor! Aşkabat-Moskova uçuşları da iptal edildi
    Rus istihbaratından Suriye uyarısı: ABD ve İngiltere terör eylemine hazırlanıyor
    Hakim Ziyech’ten şok talep! Tüm planlar değişti
    Beşar Esad – Mossad iş birliği! Belgeler ortaya çıkmıştı: Yossi Cohen ile görüşmeyi İsrail basını patlattı