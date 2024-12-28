Hama Katliamı’nın sorumlusu Rıfat Esad’ın Lübnan’dan Dubai’ye kaçtığı ortaya çıktı

Lübnan basını, Suriye'nin eski lideri Beşar Esad'ın amcası 87 yaşındaki Rıfat Esad'ın Lübnan'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geçtiğini öne sürdü. 1982'de Hama'daki katliamda komutanlık yaparak suçlanan Rıfat Esad, bu dönemdeki eylemleri nedeniyle katliam faili olarak anılıyor.

Lübnan'ın El-Cedid televizyonu, Rıfat Esad'ın Beyrut'tan çıkarken kullandığı pasaportun fotoğraflarını yayınladı. Haberlere göre, Esad, 24 Aralık'ta Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndan özel bir jetle Dubai'ye hareket etti.

ŞAM'DAN LÜBNAN'A KAÇAKÇILIK HATTI KURDaU

Ayrıca Lübnan güvenlik güçlerinin, Suriye'deki Mahir Esad'ın komutanlık yaptığı 4. Tümen'in eski bir subayı olan el-Kureydi ailesinden bir kişiyi, 170 bin dolarla gözaltına aldığı bildirildi. Haberde, Şam'dan Lübnan'ın Suriye sınırındaki Hılve beldesine, oradan da başkent Beyrut'a uzanan bir kaçakçılık hattının bulunduğu da vurgulandı.

Rıfat Esad'ın torunu ve gelininin, sahte pasaportla Lübnan'dan çıkmaya çalışırken Beyrut Havalimanı'nda gözaltına alındığı daha önce bildirilmişti.

HAMA KATLİAMI'NIN FAAİLİ

Rıfat Esad, 1982'deki Hama Katliamı'nın yanı sıra işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle uluslararası mahkemeler tarafından suçlanıyor. 2021'de Fransa'da yolsuzluk ve Suriye devlet fonlarını yasa dışı kullanmaktan suçlu bulunan Rıfat Esad, 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Suriye basını, 2021 yılında Beşar Esad'ın af kararının ardından amcasının Şam'a döndüğünü belirtmişti.