Güney Kore’deki uçak kazasında pistin sonuna beton duvar inşa edilmesi ölümcül bir hataya yol açtı!

Tayland'ın başkenti Bankok'tan havalanan Boeing 737 800 tipi uçak, Güney Kore Muan Uluslararası Havalimanı'nda gövde üstü iniş yapmaya çalışırken pistte kayarak beton duvara çarptı. Parçalanarak ateş topuna dönüşen uçaktaki 181 kişiden 179'unun öldüğü açıklandı. Uzmanlar, pistin sonuna beton duvar inşa edilmesinin ölümcül bir hata olduğunu anlattı.

Hava güvenliği uzmanı David Learmount, "Duvar olmasaydı uçağın bir çite çarpacağını, bir yolun üzerinden kayacağını ve büyük ihtimalle yakındaki bir tarlada duracağını" anlattı. "Sanırım herkes hayatta olurdu... Pilotlar güvenlik çitinden geçerken veya buna benzer bir şey yaparken bir miktar hasar görmüş olabilirler" ifadesini kullandı. İniş takımlarındaki arızanın tek nedeninin kuş çarpması olamayacağı vurguladı. Avustralyalı uzman Geoffrey Dell, "Hiçbir zaman bir kuş çarpmasının iniş takımlarının açılmasını engellediğine tanık olmadım" yorumunu yaptı.



AİR BİLANÇO

2024'te Boeing'ler, zorunlu inişler ve çeşitli kazalarla çok can aldı.



- Ocak 2024 (Kaliforniya)

- 6 Mart 2024 (Teksas)

- 9 Mayıs 2024 (Dakar)

- Mayıs 2024 (Tayland)

- 11 Kasım 2024 (Sao Paula)

- Kasım 2024 (Slovakya)

- Aralık 2024 (Hollanda)

- 28 Aralık 204 (G.Kore)



ABD-ÇİN REKABETİ

BOEING 737 Max, ilk kez 2018 yılının 29 Ekim'inde ve 2019 yılının mart ayında sabıkasını aldı. Önce Endonezya, ardından da Etiopya'da yere çakıldı. İki kazadan toplam 346 kişi kurtulamadı.



O tarihlerde ABD rakibi Çin'e, endüstriyel casusluk ve siber saldırı suçlamaları yaptı. Çinli telekom devi Huawei'nin üst düzey yöneticisi Meng Wanzhou, CIA tarafından Kanada'da gözaltına alındı. Böylece savaş başladı.