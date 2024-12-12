Güney Kore'de sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor.
İKİNCİ KEZ HALKA HİTAP ETTİ
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, sıkıyönetim ilanından bu yana ikinci kez televizyondan halka hitap etti.
Yoon, sıkıyönetim ilanının "idari bir eylem" olduğunu, bu yüzden ayaklanma girişimi olarak değerlendirilemeyeceğini ve soruşturma konusu yapılamayacağını savundu.
Çok sayıda kişi, Başkan Yeol'u protesto etmek için düzenlenen gösteriye katıldı. (AA)
MUHALEFETİ HÜKÜMETİ FELÇ ETMEKLE SUÇLADI
Muhalefetin hükümeti felç etmesine karşın ülkeyi korumak ve devlet işlerini normalleştirmek için devlet başkanı olarak sıkıyönetim ilan etme yetkisini kullandığını ifade eden Yoon, "Bu, yüksek düzeyde hesaplanmış bir siyasi hükümdür." dedi.
Devlet Başkanı Yoon, sıkıyönetim ilanı nedeniyle azledilmesi ve yargılanması halinde buna karşı koyacağını belirterek, "Ülkenin hükümetini felç eden, devletin anayasal düzenini akamete uğratan güçlerin ve suç gruplarının Kore Cumhuriyeti'nin geleceğini tehdit etmesini önlemek için sonuna kadar savaşacağım." ifadesini kullandı.
Yonhap'ın haberine göre, Genel Kurmay Başkanı Park An-su ise görevden alındığını açıkladı.
Sıkıyönetimin ilan edilmesinden kısa süre sonra ülkedeki tüm siyasi faaliyetleri yasaklayan sıkıyönetim emri, Park'ın imzasıyla yayımlanmıştı.
Park, mecliste verdiği ifadede, sıkıyönetim ilanını Devlet Başkanı Yoon'un televizyonda yaptığı açıklamayla öğrendiğini ve sıkıyönetim emrini kendisinin hazırlamadığını savunmuştu.
Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'a karşı protesto gösterileri. (AA)
Eski Genel Kurmay Başkanı, sıkıyönetimin kaldırılmasının ardından o sırada Savunma Bakanı olan Kim Yong-hyun'a istifasını sunduğu ancak Devlet Başkanı Yoon'un geri çevirmesiyle görevine devam ettiğini belirtmişti.
6 KİŞİ DAHA GÖREVDEN ALINDI
Park'tan önce sıkıyönetim ilanı nedeniyle aralarında Başkent Savunma Komutanı, Özel Kuvvetler Komutanı, Savunma İstihbarat Komutanı ve Savunma İstihbarata Karşı Koyma Komutanı'nın olduğu 6 üst düzey asker görevden alınmıştı.
Dün gözaltına alınan Emniyet Genel Müdürü Cho Ji-ho ve Seul Metropol Emniyet Müdürü Kim Bong-sik için tutuklama talep edileceği de bildirildi.
Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, soruşturmayı yürüten polis yetkilileri, acil gözaltı kararıyla tutulan polis amirlerinin tutuklanması için mahkemeye başvuracaklarını belirtti.
Söz konusu emniyet müdürleri, 3 Aralık'taki başarısız sıkıyönetim ilanı sırasında Ulusal Meclis'in polis kordonuna alınması talimatını vererek, karar için oylama yapacak milletvekillerinin Meclise girmelerini engellemeye çalışmakla suçlanıyor.