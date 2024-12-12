İKİNCİ KEZ HALKA HİTAP ETTİ Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, sıkıyönetim ilanından bu yana ikinci kez televizyondan halka hitap etti. Yoon, sıkıyönetim ilanının "idari bir eylem" olduğunu, bu yüzden ayaklanma girişimi olarak değerlendirilemeyeceğini ve soruşturma konusu yapılamayacağını savundu.

Çok sayıda kişi, Başkan Yeol'u protesto etmek için düzenlenen gösteriye katıldı. (AA)

MUHALEFETİ HÜKÜMETİ FELÇ ETMEKLE SUÇLADI

Muhalefetin hükümeti felç etmesine karşın ülkeyi korumak ve devlet işlerini normalleştirmek için devlet başkanı olarak sıkıyönetim ilan etme yetkisini kullandığını ifade eden Yoon, "Bu, yüksek düzeyde hesaplanmış bir siyasi hükümdür." dedi.



Devlet Başkanı Yoon, sıkıyönetim ilanı nedeniyle azledilmesi ve yargılanması halinde buna karşı koyacağını belirterek, "Ülkenin hükümetini felç eden, devletin anayasal düzenini akamete uğratan güçlerin ve suç gruplarının Kore Cumhuriyeti'nin geleceğini tehdit etmesini önlemek için sonuna kadar savaşacağım." ifadesini kullandı.

Yonhap'ın haberine göre, Genel Kurmay Başkanı Park An-su ise görevden alındığını açıkladı.



Sıkıyönetimin ilan edilmesinden kısa süre sonra ülkedeki tüm siyasi faaliyetleri yasaklayan sıkıyönetim emri, Park'ın imzasıyla yayımlanmıştı.

Park, mecliste verdiği ifadede, sıkıyönetim ilanını Devlet Başkanı Yoon'un televizyonda yaptığı açıklamayla öğrendiğini ve sıkıyönetim emrini kendisinin hazırlamadığını savunmuştu.