PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Güney Kore'de sıcak saatler! Kararını savundu muhalefete meydan okudu! Komutan görevden alındı

Güney Kore'de hareketli dakikalar yaşanıyor. 3 Aralık'taki başarısız sıkıyönetim ilanı sırasında "sıkıyönetim komutanı" olarak atanan Genel Kurmay Başkanı Park An-su görevden alındı. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, sıkıyönetim ilanının "idari eylem" olduğunu savunarak, azledilmesi ve yargılanması halinde buna karşı koyacağını bildirdi. İşte tüm yaşananlar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 07:46 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 07:56
Güney Kore’de sıcak saatler! Kararını savundu muhalefete meydan okudu! Komutan görevden alındı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Güney Kore'de sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor.

İKİNCİ KEZ HALKA HİTAP ETTİ
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, sıkıyönetim ilanından bu yana ikinci kez televizyondan halka hitap etti.

Yoon, sıkıyönetim ilanının "idari bir eylem" olduğunu, bu yüzden ayaklanma girişimi olarak değerlendirilemeyeceğini ve soruşturma konusu yapılamayacağını savundu.

Çok sayıda kişi, Başkan Yeol'u protesto etmek için düzenlenen gösteriye katıldı. (AA)Çok sayıda kişi, Başkan Yeol'u protesto etmek için düzenlenen gösteriye katıldı. (AA)

MUHALEFETİ HÜKÜMETİ FELÇ ETMEKLE SUÇLADI
Muhalefetin hükümeti felç etmesine karşın ülkeyi korumak ve devlet işlerini normalleştirmek için devlet başkanı olarak sıkıyönetim ilan etme yetkisini kullandığını ifade eden Yoon, "Bu, yüksek düzeyde hesaplanmış bir siyasi hükümdür." dedi.

Devlet Başkanı Yoon, sıkıyönetim ilanı nedeniyle azledilmesi ve yargılanması halinde buna karşı koyacağını belirterek, "Ülkenin hükümetini felç eden, devletin anayasal düzenini akamete uğratan güçlerin ve suç gruplarının Kore Cumhuriyeti'nin geleceğini tehdit etmesini önlemek için sonuna kadar savaşacağım." ifadesini kullandı.

Yonhap'ın haberine göre, Genel Kurmay Başkanı Park An-su ise görevden alındığını açıkladı.

Sıkıyönetimin ilan edilmesinden kısa süre sonra ülkedeki tüm siyasi faaliyetleri yasaklayan sıkıyönetim emri, Park'ın imzasıyla yayımlanmıştı.

Park, mecliste verdiği ifadede, sıkıyönetim ilanını Devlet Başkanı Yoon'un televizyonda yaptığı açıklamayla öğrendiğini ve sıkıyönetim emrini kendisinin hazırlamadığını savunmuştu.

Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'a karşı protesto gösterileri. (AA)Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'a karşı protesto gösterileri. (AA)


Eski Genel Kurmay Başkanı, sıkıyönetimin kaldırılmasının ardından o sırada Savunma Bakanı olan Kim Yong-hyun'a istifasını sunduğu ancak Devlet Başkanı Yoon'un geri çevirmesiyle görevine devam ettiğini belirtmişti.

6 KİŞİ DAHA GÖREVDEN ALINDI
Park'tan önce sıkıyönetim ilanı nedeniyle aralarında Başkent Savunma Komutanı, Özel Kuvvetler Komutanı, Savunma İstihbarat Komutanı ve Savunma İstihbarata Karşı Koyma Komutanı'nın olduğu 6 üst düzey asker görevden alınmıştı.

Dün gözaltına alınan Emniyet Genel Müdürü Cho Ji-ho ve Seul Metropol Emniyet Müdürü Kim Bong-sik için tutuklama talep edileceği de bildirildi.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, soruşturmayı yürüten polis yetkilileri, acil gözaltı kararıyla tutulan polis amirlerinin tutuklanması için mahkemeye başvuracaklarını belirtti.

Söz konusu emniyet müdürleri, 3 Aralık'taki başarısız sıkıyönetim ilanı sırasında Ulusal Meclis'in polis kordonuna alınması talimatını vererek, karar için oylama yapacak milletvekillerinin Meclise girmelerini engellemeye çalışmakla suçlanıyor.

Güney Kore'de sıkıyönetim soruşturmasında gözaltına alınan polisler için tutuklama talep edilecek. (AA)Güney Kore'de sıkıyönetim soruşturmasında gözaltına alınan polisler için tutuklama talep edilecek. (AA)




GÜNEY KORE'DE NELER YAŞANIYOR?
Yoon, 3 Aralık gecesi televizyon kanalında yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve bunun Bakanlar Kurulu'nda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan, "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulu'nu toplayan Yoon, kabinenin onayıyla sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

Seul Yüksek Savcılığının "vatana ihanet", "silahlı kalkışmaya teşebbüs" ve "görevi kötüye kullanma" şüphesiyle yürütülen soruşturmada Yoon "şüpheli" olarak tanımlanırken, kendisine yurt dışı seyahat yasağı getirilmişti.

Güney Kore Ulusal Meclisi, 10 Aralık'ta sıkıyönetim ilanı nedeniyle Devlet Başkanı Yoon dahil 8 kişinin "derhal gözaltına alınmasını" içeren karar tasarısını kabul etmişti.

Güney Korede sıkıyönetim soruşturması! Eski bakan intihar girişiminde bulundu! Üst düzey polisler gözaltındaGüney Korede sıkıyönetim soruşturması! Eski bakan intihar girişiminde bulundu! Üst düzey polisler gözaltında
Güney Kore'de sıkıyönetim soruşturması! Eski bakan intihar girişiminde bulundu! Üst düzey polisler gözaltında

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Somali ve Etiyopya liderleriyle ortak açıklama: Yeni bir başlangıcın ilk adımını atmış olduk
MİLYONLARA MEMUR ZAMMI | Emeklilere çifte kazanç, kamu görevlisine 3’lü artış... Gelirlere nasıl yansıyacak?
Binance
Narin Güran’ın ağabeyi Baran’dan gece saatlerinde peş peşe paylaşım! Çarpıcı iddia ’Prenses’ nerede?
Buzlanma, sis, don! Kar İstanbul’un dibine kadar geldi! 12 Aralık hava durumu: Meteoroloji o illeri uyardı! Kocaeli, Bolu...
Güney Kore’de sıcak saatler! Kararını savundu muhalefete meydan okudu! Komutan görevden alındı
Halkbank
Esad’ın katliamlarının önüne perde çeken Türkiye’deki Baas destekçileri
ABD ve terör örgütü PKK/YPG Rakka’da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor
Trabzonspor zorlu Galatasaray derbisine hazırlanıyor! Şenol Güneş’ten özel plan
Terör örgütü PKK/YPG’ye şok! Trump’tan Suriye açıklaması: Biz karışmayacağız
Beşar’ın babası Hafız Esad’ın mezarı yakıldı
Fenerbahçe tribünlerinde Ali Koç istifa sesleri! Aziz Yıldırım’a büyük destek
Beşar Esad’ın uyuşturucu imparatorluğu! Captagon’dan milyarlarca dolar akıyordu: Başında Mahir Esad var
İşte oda oda Suriye’nin devrik lideri Esad’ın yaşadığı ev! Lüks mimari, etrafa saçılan fotoğraflar...
SON DAKİKA