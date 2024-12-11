Güney Kore’de sıkıyönetim soruşturması! Eski bakan intihar girişiminde bulundu! Üst düzey polisler gözaltında

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, sıkıyönetim soruşturması kapsamında mahkeme kararıyla sevk edildiği başkent Seul'ün doğusundaki cezaevinde intihara teşebbüs etti.
Cezaevi müdürü Shin Yong-hae, parlamentoda düzenlenen oturumda, başarısız girişimin ardından Kim'in korumalı hücrede tutulduğu ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol için seyahat yasağının getirildiği bildirildi. (AA)
TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ
Devlet Başkanı Yoon'a sıkıyönetim ilanını önerdiği iddia edilen eski Bakan Kim hakkında "ayaklanma başlatılmasına yardım ettiği" suçlamasıyla dün tutuklama emri çıkarılmıştı. Mahkeme, Kim'i, Yoon'un sıkıyönetim ilanıyla bağlantılı olarak "ayaklanma" ve "yetkiyi kötüye kullanma" ile suçlayan savcılığın talebiyle tutuklama kararı vermişti.
Kim hakkında çıkarılan tutuklama emri, sıkıyönetim davasına ilişkin soruşturmada ilk mahkeme kararı olmuştu.
Yoon'a sıkıyönetim ilan etmesini önerdiği iddia edilen ve sıkıyönetiminin kaldırılmasının ardından görevinden istifa eden Kim, 8 Aralık'ta gözaltına alınmıştı.
Savunma Bakanı Kim Yong-hyun. (Takvim.com.tr / Arşiv)
BASKINLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Ülkede Devlet Başkanlığı Ofisinin yanı sıra Ulusal Polis ve Seul Metropol Polis merkezlerinde de aramalar yapıldığı öğrenildi.
Baskınlar, Ulusal Meclis Başkanı Woo Won-shik'in, parlamentonun sıkıyönetim konusunda soruşturma yetkisini kullanacağını açıklamasının ardından geldi.
ÜST DÜZEY POLİSLER GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında Polis Teşkilatı Genel Müdürü Cho Ji-ho ve Seul Polis Teşkilatı Başkanı Kim Bong-sik de gözaltına alındı.
Seyahat yasağı getirilen iki üst düzey polisin, sıkıyönetimin ilan edildiği akşam, milletvekillerinin Ulusal Meclise girmelerini engellemekle suçlandığı bilgisine ulaşıldı.
Ülke polisi birçok noktaya baskın düzenledi.(Takvim.com.tr / Arşiv)
GÜNEY KORE'DE NELER OLDU?
Yoon, 3 Aralık gecesi televizyon kanalında yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.