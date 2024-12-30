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Güney Kore'de korkunç uçak kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var I 7 gün yas ilan edildi

Uçak kazaları, peş peşe geldi. Güney Kore’deki dehşette, 179 yolcu hayatını kaybetti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Aralık 2024
Güney Kore’de korkunç uçak kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var I 7 gün yas ilan edildi

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    Tayland'ın başkenti Bangkok'tan kalkan Juju Air'e ait Boein 737 800 tipi uçak, Güney Kore Muan Uluslararası Havalimanı'nda gövde üstü iniş yapmaya çalışırken pistte kayarak beton duvara çarptı.

    Parçalanarak ateş topuna dönüştüğü, uçaktaki 181 kişiden 179'unun öldüğü açıklandı. Mucizevi bir şekilde, biri erkek iki mürettebat, enkazdan sağ çıkarıldı. Bu kazanın Güney Kore topraklarında 1997'den bu yana yaşanan en ölümcül uçak kazası olduğu vurgulandı.

    EN ŞANSLI KOLTUKLAR 33A VE 33B
    Mucize eseri sadece 2 kişi hayatta kaldı. Onların da en arkada 33 A ve 33 B'de oturan yolcular olduğu açıklandı. Kazazedelerin burnu bile kanamamıştı.

    BOEİNG ACİL İNİŞ YAPTI
    Önceki gece Amsterdam seferini yapan yine Boeing B737-800 tipi uçak, Torp Havaalanı'na acil iniş yaparken toprak zemine çıktı. 182 kişi kurtarıldı.
    Geçen hafta Azerbaycan uçağı, Rus füzesi ile vurulduktan sonra Kazakistan'da yere çakıldı. 38 kişi hayatını kaybederken 25 kişi kurtarılmıştı.

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