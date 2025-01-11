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Güney Kore’de düşen uçakta sır 4 dakika! Kazadan önce kayıt durdu

Güney Kore’de 179 kişinin ölümüne neden olan uçak kazası ile ilgili yeni bir detay daha ortaya çıktı. Boeing 737-800 tipi Jeju Air uçağındaki kara kutunun kazadan 4 dakika önce uçuş verilerini kaydetmeyi bıraktığı tespit edildi.

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Giriş Tarihi :11 Ocak 2025 , 14:08 Güncelleme Tarihi :11 Ocak 2025 , 14:12
Güney Kore’de düşen uçakta sır 4 dakika! Kazadan önce kayıt durdu

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    Güney Kore'de 179 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası ile ilgili soru işaretleri her geçen gün artıyor. Boeing 737-800 tipi Jeju Air uçağındaki kara kutunun kazadan 4 dakika önce uçuş verilerini kaydetmeyi bıraktığı tespit edildi.

    Güney Kore'deki uçak kazasında 179 kişi hayatını kaybetti, ReutersGüney Kore'deki uçak kazasında 179 kişi hayatını kaybetti, Reuters

    KARA KUTU ÇALIŞMADI

    Güney Kore Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yapılan analizler, çarpmadan önceki 4 dakika boyunca uçağın hem Kokpit Ses Kaydedici (CVR), hem de Uçuş Veri Kaydedici (FDR) verilerinin kaydedilmediğini ortaya koydu" ifadeleri kullanıldı.

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    Açıklamada cihazların kaydı neden durdurduğuna ilişkin bilgi verilmedi ve "CVR ve FDR verileri kaza soruşturmaları için önemli veriler olsa da kaza soruşturmaları farklı verilerin araştırılması ve analizi yoluyla yürütülür. Bu nedenle kazanın nedenini doğru bir şekilde belirlemek için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı.

    Güney Kore'deki uçak kazasında 179 kişi hayatını kaybetti, ReutersGüney Kore'deki uçak kazasında 179 kişi hayatını kaybetti, Reuters

    GÜNEY KORE'DE UÇAK FACİASI

    Tayland'ın Bangkok kentinden Güney Kore'nin Muan kentine giden Boeing-737-800 tipi uçak, Muan Uluslararası Havalimanı'na inişte kontrolü kaybetti ve pistten çıktı. Havalimanındaki duvara çarpan uçak infilak ederken 175'i yolcu ve 6'sı uçuş görevlisi 181 kişiden 179'u hayatını kaybetti.

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