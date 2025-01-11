ABD’de şaşkına çeviren hırsızlık! Ordudan zırhlı alıp kaçtılar

ABD'de dünyayı şaşkına çeviren bir soygun gündeme damga vurdu. Kaliforniya eyaletinde yer alan Tustin kentinde Ordu Yedek Merkezi'nden üç adet Humvee aracı çalındı.
ABD ORDUSUNDAN ARAÇ ÇALINDI
Tustin Polis Departmanı, şüphelilerin saat 20.00 ile 23.30 arasında otoparka girmek için bir kilidi kestiğini söyledi.
3 ARACI ALIP KAÇTILAR
Hırsızlar zırhlı bir aracın da aralarında bulunduğu 3 aracı çalıp uzaklaştı.
Ayrıca, birden fazla depo dolabının kırıldığı ve eşyaların kaybolduğu bildirildi. Şüphelinin üniforma deposunun kilidini kesmeye çalıştığı ancak başarısız olduğu iddia ediliyor.
Ordu, şüphelilerin 18 bayonet dışında herhangi bir silah veya mühimmat çalmadıklarını söyledi.
Eksik olan eşyaların tam listesi şöyle:
Kaputun üzerine ADMIN: HQ-61, ADMIN: HQ-81 ve ADMIN: HHC-06 yazan yönetici numaralarına sahip 3 Humvee (1 zırhlı)
8 makineli tüfek araç montajı
7 adet serbest duran makineli tüfek tripodu
Tıbbi ekipman
40 çift dürbün
18 bayonet