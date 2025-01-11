ABD’de şaşkına çeviren hırsızlık! Ordudan zırhlı alıp kaçtılar

ABD'de dünyayı şaşkına çeviren bir soygun gündeme damga vurdu. Kaliforniya eyaletinde yer alan Tustin kentinde Ordu Yedek Merkezi'nden üç adet Humvee aracı çalındı.

Kaliforniya eyaletinde yer alan Tustin kentinde Ordu Yedek Merkezi’nden üç adet Humvee aracı çalındı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

ABD ORDUSUNDAN ARAÇ ÇALINDI

Tustin Polis Departmanı, şüphelilerin saat 20.00 ile 23.30 arasında otoparka girmek için bir kilidi kestiğini söyledi.

3 ARACI ALIP KAÇTILAR

Hırsızlar zırhlı bir aracın da aralarında bulunduğu 3 aracı çalıp uzaklaştı.

Ayrıca, birden fazla depo dolabının kırıldığı ve eşyaların kaybolduğu bildirildi. Şüphelinin üniforma deposunun kilidini kesmeye çalıştığı ancak başarısız olduğu iddia ediliyor.

Ordu, şüphelilerin 18 bayonet dışında herhangi bir silah veya mühimmat çalmadıklarını söyledi.

Kaliforniya eyaletinde yer alan Tustin kentinde Ordu Yedek Merkezi’nden üç adet Humvee aracı çalındı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Eksik olan eşyaların tam listesi şöyle:

Kaputun üzerine ADMIN: HQ-61, ADMIN: HQ-81 ve ADMIN: HHC-06 yazan yönetici numaralarına sahip 3 Humvee (1 zırhlı)

8 makineli tüfek araç montajı

7 adet serbest duran makineli tüfek tripodu

Tıbbi ekipman

40 çift dürbün

18 bayonet