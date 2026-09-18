CANLI YAYIN
Geri

Asya Oyunları'nda skandal! Güney Kore maçında yanlışlıkla Kuzey Kore marşı çalındı

Japonya'da düzenlenen Asya Oyunları'nda Güney Kore ile Bangladeş arasında oynanan erkekler çim hokeyi maçı öncesinde protokol skandalı yaşandı. Güney Kore milli marşı yerine yanlışlıkla Kuzey Kore milli marşı çalındı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Asya Oyunları'nda skandal! Güney Kore maçında yanlışlıkla Kuzey Kore marşı çalındı

Asya Oyunları kapsamında Güney Kore ile Bangladeş arasında oynanan erkekler çim hokeyi maçı öncesinde büyük bir skandal yaşandı.

Video Oynatma İkonu Güney Kore maçında Kuzey Kore marşı çalındı!

GÜNEY KORELİ OYUNCULAR ŞAŞKINA DÖNDÜ

Yonhap ajansının haberine göre, Japonya'nın Gifu kentindeki Gifu Prefectural Green Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesinde yanlışlıkla Kuzey Kore milli marşının çalması, Güney Koreli oyuncularda şaşkınlığa yol açtı.

Güney Kore maçında yanlışlıkla Kuzey Kore marşı çalındı. Fotoğraflar: TakvimGüney Kore maçında yanlışlıkla Kuzey Kore marşı çalındı. Fotoğraflar: Takvim

Hatanın fark edilmesinin ardından organizasyon komitesi önce Bangladeş'in, ardından Güney Kore'nin milli marşını çalındı.

Asya Oyunları kapsamında Güney Kore erkekler çim hokeyi milli takımı A Grubu'ndaki ilk maçında Bangladeş'i 5-0 mağlup etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Asya Oyunları'nda skandal! Güney Kore maçında yanlışlıkla Kuzey Kore marşı çalındı-3 Asya Oyunları'nda skandal! Güney Kore maçında yanlışlıkla Kuzey Kore marşı çalındı-4 Asya Oyunları'nda skandal! Güney Kore maçında yanlışlıkla Kuzey Kore marşı çalındı-5
2032 Olimpiyatları'nda şoke eden karar: Kürek ve kano yarışmaları timsahların arasında yapılacak!
SONRAKİ HABER

Timsahlı nehir olimpiyatlarda ev sahibi

 İkinci Pegasus yazılımı skandalı! Mossad Fransız yetkilinin telefonunu hackledi
ÖNCEKİ HABER

Mossad Fransız yetkilinin telefonunu hackledi
Beyza Türkyılmaz
Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Dünya

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler