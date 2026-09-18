Asya Oyunları'nda skandal! Güney Kore maçında yanlışlıkla Kuzey Kore marşı çalındı
Japonya'da düzenlenen Asya Oyunları'nda Güney Kore ile Bangladeş arasında oynanan erkekler çim hokeyi maçı öncesinde protokol skandalı yaşandı. Güney Kore milli marşı yerine yanlışlıkla Kuzey Kore milli marşı çalındı.
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Asya Oyunları kapsamında Güney Kore ile Bangladeş arasında oynanan erkekler çim hokeyi maçı öncesinde büyük bir skandal yaşandı.Güney Kore maçında Kuzey Kore marşı çalındı!
GÜNEY KORELİ OYUNCULAR ŞAŞKINA DÖNDÜ
Yonhap ajansının haberine göre, Japonya'nın Gifu kentindeki Gifu Prefectural Green Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesinde yanlışlıkla Kuzey Kore milli marşının çalması, Güney Koreli oyuncularda şaşkınlığa yol açtı.
Hatanın fark edilmesinin ardından organizasyon komitesi önce Bangladeş'in, ardından Güney Kore'nin milli marşını çalındı.
Asya Oyunları kapsamında Güney Kore erkekler çim hokeyi milli takımı A Grubu'ndaki ilk maçında Bangladeş'i 5-0 mağlup etti.
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