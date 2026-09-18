TİMSAHLAR NASIL UZAKLAŞTIRILACAK?

Sporcuların güvenliğinin nasıl sağlanacağı konusunda henüz detaylı bir protokol açıklanmazken, yetkililer bölgede halihazırda uygulanan bir yönetim planına dikkat çekiyor. Buna göre, büyük boyutlu ve tehlikeli davranışlar sergileyen timsahlar yarışma öncesinde hedef gözetilerek uzaklaştırılacak.

Hükümet yetkilileri, 2,7 kilometrelik nehir bölümünün sekiz kulvarlı, 2000 metrelik uluslararası standartlardaki bir regatta parkuru için tamamen yeterli olduğunu vurguladı. Yapılan testler sonucunda nehirde herhangi bir genişletme veya maliyetli tarama çalışmasına gerek duyulmadığı açıklandı.

Nehirde daha önce insana ait resmi bir saldırı kaydı bulunmadığı, yerel sporcuların zaten bu nehirde antrenman yaptığı, ancak olası timsah görüldüğü durumlar için acil durum protokollerinin ve raporlama prosedürlerinin hazır olduğu belirtildi.

BRISBANE 2023 BAŞKANI'NDAN KARARA TAM DESTEK

Kararın resmileşmesinin ardından Rockhampton Belediye Başkanı Tony Williams, hazırlıklara hemen başlanacağını duyurdu.

Kararın ardından gelen eleştirilere olimpiyat yönetiminden ilginç yanıtlar geldi. Brisbane 2032 Başkanı Andrew Liveris, risk eleştirilerine karşı "Okyanusta köpekbalığı var ama yine de sörf yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Queensland Başbakanı David Crisafulli ise bölge halkının ve sporcuların güvenliği için tüm teknik önlemlerin alınacağını vurguladı.