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İkinci Pegasus yazılımı skandalı! Mossad Fransız yetkilinin telefonunu hackledi

Fransız Challenges dergisinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre İsrail istihbarat servisi Mossad, Fransa Cumhurbaşkanlığı Orta Doğu Danışmanı Dora Cattuti'nin telefonunu oltalama yöntemiyle hackledi. Bir güvenlik kontrolü sırasında ortaya çıkan olay, İsrail bağlantılı casus yazılımların Fransız üst düzey diplomatlarını hedef aldığı iddiasıyla kamuoyunda ikinci bir "Pegasus skandalı" endişesine yol açtı.

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İkinci Pegasus yazılımı skandalı! Mossad Fransız yetkilinin telefonunu hackledi

Fransa Mossad'ın ikinci Pegasus skandalı iddiasıyla çalkalanıyor.

Fransa'nın Kuzey Afrika ve Orta Doğu danışmanı Dora Cattuti. Fotoğraflar: TakvimFransa'nın Kuzey Afrika ve Orta Doğu danışmanı Dora Cattuti. Fotoğraflar: Takvim

MOSSAD FRANSIZ YETKİLİNİN TELEFONUNU MU HACKLEDİ?

Fransız Challenges dergisi, İsrail istihbarat servisi Mossad'ın Fransa Cumhurbaşkanlığının diplomatik ofisindeki Kuzey Afrika ve Orta Doğu danışmanı Dora Cattuti'nin telefonunu hacklediğini ileri sürdü.

Challenges dergisinin Fransız diplomatik bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Mossad'ın Cattuti'nin telefonunu hacklediği bir güvenlik kontrolü sırasında ortaya çıktı.

Cattuti, Filistin yönetimi tarafından gönderildiğini düşündüğü sahte bir e-postaya cevap verince oltalama tekniğiyle hacklendi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Fransa Cumhurbaşkanlığının (Elysee Sarayı) diplomatik ofisi, hacklenme iddiası hakkında "hatalar içeren bu bilgiyi doğrulamadığını" bildirdi.

Cattuti, Fransa Cumhurbaşkanlığının diplomatik ofisindeki Kuzey Afrika ve Orta Doğu danışmanlığına şubat ayında başlamıştı.

Mossad'ın ikinci Pegasus skandalıMossad'ın ikinci Pegasus skandalı

İKİNCİ PEGASUS SKANDALI

Bu olay, İsrailli siber güvenlik şirketi NSO Group'un ürettiği ve on binlerce kişinin cep telefonuna sızılmasını sağlayan Pegasus casus yazılımı nedeniyle yaşanan "Pegasus skandalını" hatırlattı.

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