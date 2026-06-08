ABD'de sosyal medya pişmanlığı: Yapay zekaya yaş sınırı masada
ABD’de siyasetçiler, sosyal medya şirketlerine geç müdahale edilmesinin çocuklar üzerinde ağır sonuçlar doğurduğunu kabul ederken, aynı tablonun yapay zekada tekrarlanmaması için harekete geçti. Demokrat ve Cumhuriyetçi isimler, çocukların yapay zeka araçlarıyla etkileşimine yaş sınırı, güvenlik zorunluluğu ve şirketlere cezai yaptırım getirilmesini tartışıyor.
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- ABD'de yapay zeka araçlarının çocuklar üzerindeki etkisi, Washington'dan eyalet yönetimlerine kadar siyasetin en kritik başlıklarından biri haline geldi.
- Missouri Senatörü Josh Hawley ve Connecticut Senatörü Chris Murphy, yapay zeka ürünlerinin reşit olmayanlarla cinsel içerikli etkileşime girmesi veya çocukları kendilerine zarar vermeye yönlendirmesi halinde şirketlere ağır yaptırımlar uygulanmasını hedefleyen bir girişim başlattı.
- Utah Valisi Spencer Cox, sosyal medya şirketlerinin bir nesil çocuğu mahvettiğini belirterek yapay zeka konusunda aynı hatanın tekrarlanmaması gerektiğini söyledi.
- Beyaz Saray, mart ayında Kongre'ye ticari olarak makul, gizliliği koruyucu yaş güvencesi gerekliliklerini değerlendirme tavsiyesinde bulundu.
- Yapay zeka ve çocuk güvenliği tartışmasının 2028 Amerikan başkanlık kampanyasında önemli bir başlığa dönüşmesi bekleniyor.
ABD'de yapay zeka tartışması, teknoloji şirketlerinin ekonomik gücü ya da ulusal güvenlik rekabetiyle sınırlı kalmaktan çıktı. Çocukların yapay zeka araçlarıyla nasıl temas kuracağı, Washington'dan eyalet yönetimlerine kadar siyasetin en kritik başlıklarından biri haline geldi.
Sosyal medya platformlarının çocuklar üzerindeki yıkıcı etkilerine geç müdahale edildiğini kabul eden ABD'li siyasetçiler, aynı hatanın bu kez yapay zekada tekrarlanmasından endişe ediyor. Teknoloji devlerinin yıllardır öne sürdüğü "bize güvenin" yaklaşımı, çocuk güvenliği söz konusu olduğunda artık ciddi bir şüpheyle karşılanıyor.
ÇOCUK GÜVENLİĞİ ALARMI BÜYÜYOR
Yapay zekanın eğitimden aile hayatına, çocukların dijital alışkanlıklarından ruh sağlığına kadar birçok alanı dönüştürme ihtimali, ABD'de yeni bir alarm dalgası oluşturdu.
Geçtiğimiz temmuz ayında Colorado Springs'te düzenlenen Ulusal Valiler Birliği toplantısında yatırımcı Mark Cuban, yapay zekanın eğitimi dönüştürme gücünü anlattı. Ancak salondaki öğretmenler ve veliler için bu tablo yalnızca bir teknoloji fırsatı değil, çocukların geleceğini doğrudan ilgilendiren yeni bir risk alanıydı.
Utah Valisi Spencer Cox, geçen hafta verdiği röportajda toplantıdaki havayı anlatırken, "Odada bulunan öğretmenlerin ve velilerin, ben de dahil olmak üzere, yüzlerindeki dehşet ifadesini adeta hissedebiliyordunuz" dedi.
"SOSYAL MEDYA BİR NESİL ÇOCUĞU MAHVETTİ"
Cox'a göre ABD, sosyal medya şirketleri konusunda büyük bir hata yaptı.
Sosyal medya platformlarının dünyayı değiştirme vaadiyle ortaya çıktığını belirten Cox, bu şirketlere güvenildiğini ancak sonucun tam tersi olduğunu söyledi.
Cox, "Dünyayı değiştireceklerini düşündüğümüz ve bize güvenmemizi söyleyen sosyal medya şirketleriyle bu hatayı yaptık. Tam tersini yaptılar; bir nesil çocuğu mahvettiler" ifadelerini kullandı.
Cox, yapay zeka konusunda çocuk güvenliğinin güçlü bir iki partili uzlaşma alanı haline geldiğini de belirtti.
ABD SİYASETİNDE NADİR UZLAŞMA
Teknoloji ve çocuklar hakkındaki bazı araştırmalar tartışmalı olsa da Amerikan siyasetinde sosyal medya konusunda neredeyse ortak bir kanaat oluştu.
Bu kanaate göre sosyal medya çocuklar için büyük bir sorun haline geldi ve kamuoyundaki tepki, zamanında güçlü düzenlemelere dönüştürülemedi.
Washington'da ve eyalet başkentlerinde birçok siyasetçi, yapay zekanın da sosyal medya gibi kontrolsüz biçimde yaygınlaşmasından önce önlem alınması gerektiğini savunuyor.
ÇOCUKLAR İÇİN YAPAY ZEKAYA YAŞ SINIRI MASADA
Bu alandaki en dikkat çeken girişimlerden biri Missouri Senatörü Josh Hawley ile Connecticut Demokrat Senatörü Chris Murphy'den geldi.
Hawley ve Murphy, yapay zeka ürünlerinin reşit olmayanlarla cinsel içerikli etkileşime girmesi veya çocukları kendilerine zarar vermeye yönlendirmesi halinde şirketlere ağır yaptırımlar uygulanmasını hedefliyor.
Girişim kapsamında sert yaş sınırlamaları ve cezai yaptırımlar gündemde.
Hawley, yapay zeka devriminin sıradan insanlar için en gerçek biçimde hissedildiği alanlardan birinin ebeveynlik olduğunu söyledi.
Hawley, "Ebeveynler bu duruma çok kızgın" dedi.
DEMOKRATLARDAN HALK SAĞLIĞI ÇIKIŞI
Demokratlar ise teknoloji düzenlemeleri konusunda daha hızlı hareket edilmesi gerektiğini savunuyor.
Massachusetts Milletvekili Jake Auchincloss, cihaz düzeyinde yaş sınırlaması önerdi.
Auchincloss, tartışmanın ifade özgürlüğü ekseninden çıkarılıp halk sağlığı başlığı altında ele alınması gerektiğini belirtti.
Auchincloss, "Bu modern bir ölçülülük hareketi; dijital dopamin, çevrimiçi kumar gibi bir bağımlılıktır" değerlendirmesinde bulundu.
BEYAZ SARAY DA GERİ ADIM ATTI
Donald Trump yönetimi, 2024 sonbaharında yapay zeka patlamasının ekonomik potansiyelini görerek sektöre güçlü destek verdi.
Ancak çocuk güvenliği tartışmaları büyüdükçe Beyaz Saray'ın da daha kontrollü bir çizgiye yöneldiği görüldü.
Geçen yıl eyalet düzeyindeki düzenlemeleri engelleme girişiminin başarısız olmasının ardından Beyaz Saray, mart ayında Kongre'ye "ticari olarak makul, gizliliği koruyucu, yaş güvencesi gerekliliklerini" değerlendirme tavsiyesinde bulundu.
Bu adım, yapay zeka şirketlerine sınırsız alan açan yaklaşımın artık sorgulanmaya başladığını gösterdi.
TEKNOLOJİ DEVLERİ BASKIYI GÖRÜYOR
Sektör de kamuoyundaki tepkiyi ve sosyal medya şirketlerine karşı açılan davaları yakından izliyor.
OpenAI'nin küresel ilişkiler sorumlusu Chris Lehane, çocuk güvenliğinin halkın en çok önem verdiği konu olduğunu söyledi.
Lehane, birçok kişinin yapay zekayı da bu açıdan değerlendirdiğini belirterek, meselenin çocukların yaşayacağı dünya hakkındaki fırsatları ve riskleri aynı anda gündeme getirdiğini ifade etti.
OpenAI, kısa süre önce bazı yaş sınırlamalarını destekleyen ve gençlerin yapay zekayı güvenli biçimde kullanmak üzere eğitilmesini savunan bir politika belgesi yayımladı.
Lehane'ye göre ebeveynler ve siyasetçiler iki gerçeği aynı anda görüyor: Çocukların gelecekte yapay zekayı öğrenmesi gerekecek ancak bu kullanımın güvenli olup olmadığı konusunda ciddi endişeler var.
2028 SEÇİMLERİNİN SICAK BAŞLIĞI OLABİLİR
Yapay zeka ve çocuk güvenliği tartışmasının, gelecek yıl başlayacak Amerikan başkanlık kampanyasında önemli bir başlığa dönüşmesi bekleniyor.
Josh Hawley, Chris Murphy ve adaylığı reddeden Spencer Cox gibi isimlerin 2028 tartışmalarında anılması, konunun yalnızca teknoloji düzenlemesiyle sınırlı kalmayacağını gösteriyor.
ABD'de hem Demokratlar hem Cumhuriyetçiler, seçmenlerin yapay zeka şirketleri, veri merkezleri ve çocuk güvenliği konusundaki tavrını ölçmeye çalışıyor.
GÖZLER JD VANCE'TE
Başkan Yardımcısı JD Vance'in bu başlıkta nasıl pozisyon alacağı da merak konusu.
Vance'in teknoloji sektörüyle derin bağları bulunuyor. Ancak siyasi çizgisi, Cumhuriyetçi Parti içinde büyük şirketlerin Amerikan toplumunun değerlerini şekillendirme gücüne şüpheyle yaklaşan kanada dayanıyor.
Bir teknoloji şirketi eleştirmenine göre Vance, Beyaz Saray'ın düzenlemelere karşı refleksif tavrını yumuşatmak için "perde arkasında çok iş yapıyor".
Asıl soru ise Vance'in muhtemel başkanlık kampanyasında sektör dostu sınırlı düzenlemeleri mi savunacağı, yoksa çocuk güvenliği konusunda daha sert bir çizgiye mi yöneleceği.