ABD'de sosyal medya pişmanlığı: Yapay zekaya yaş sınırı masada

Yapay zeka ve çocuk güvenliği tartışmasının 2028 Amerikan başkanlık kampanyasında önemli bir başlığa dönüşmesi bekleniyor.

Missouri Senatörü Josh Hawley ve Connecticut Senatörü Chris Murphy, yapay zeka ürünlerinin reşit olmayanlarla cinsel içerikli etkileşime girmesi veya çocukları kendilerine zarar vermeye yönlendirmesi halinde şirketlere ağır yaptırımlar uygulanmasını hedefleyen bir girişim başlattı.

ABD'de yapay zeka araçlarının çocuklar üzerindeki etkisi, Washington'dan eyalet yönetimlerine kadar siyasetin en kritik başlıklarından biri haline geldi.

ABD'de yapay zeka tartışması, teknoloji şirketlerinin ekonomik gücü ya da ulusal güvenlik rekabetiyle sınırlı kalmaktan çıktı. Çocukların yapay zeka araçlarıyla nasıl temas kuracağı, Washington'dan eyalet yönetimlerine kadar siyasetin en kritik başlıklarından biri haline geldi.

Sosyal medya platformlarının çocuklar üzerindeki yıkıcı etkilerine geç müdahale edildiğini kabul eden ABD'li siyasetçiler, aynı hatanın bu kez yapay zekada tekrarlanmasından endişe ediyor. Teknoloji devlerinin yıllardır öne sürdüğü "bize güvenin" yaklaşımı, çocuk güvenliği söz konusu olduğunda artık ciddi bir şüpheyle karşılanıyor.