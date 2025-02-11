Münih Güvenlik Konferansı 2025 raporuna Türkiye damgası! Ankara dünya çapında aktör: Bakın Batılı ne diyor

Münih Güvenlik Konferansı'nın 2025 raporuna Türkiye damga vurdu. Türkiye'nin bölgenin ötesinde bir güç simsarı olduğunu vurgulayan rapor, dünyada tek kutuplu düzenin artık geride kaldığına dikkat çekerken Batılı ülkeler arasında Türkiye'ye yönelik olumlu bakışın da arttığını vurguladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Takvim Fotoğraf Arşivi

TEK KUTUPLU DÜZEN BİTTİ

"Çoklu kutuplaşma" başlıklı 151 sayfalık raporda, uluslararası sistemde büyük bir dönüşüm meydana geldiği belirtilirken tek kutuplu düzenin de artık geride kaldığına dikkat çekildi.

Münih Güvenlik Konferansı'nın 2025 raporu, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

ABD'DE, AVRUPA'DA, ASYA'DA TÜRKİYE

Türkiye'nin Batı'ya bağımlılığı azaltarak küresel bir aktör olma yolunda ilerlediğini vurgulayan raporda, Ankara'nın ABD ve Avrupa ile ilişkilerini sürdürürken bir yandan da Asya ve Orta Doğu'da alternatif ortaklar arayışında olduğu; Çin, Rusya ve Körfez ülkeleri ile ekonomik ve siyasi ilişkilerini derinleştirdiği belirtildi.

Katılımcıların hangi ülkelerin büyük güç olduğuna dair bakış açıları, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

DÜNYA PAZARINA TÜRKİYE DAMGASI

Türkiye'nin savunma sanayi ihracatı, otomativ, tekstil ve tarım ürünlerinde AB pazarında büyük pay sahibi olduğu ve ayrıca Avrupa dışındaki pazarlarla da ekonomik bağlarını artırmaya çalıştığı belirtildi.

Raporda Türkiye'nin BRICS ülkeleri (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) ile ticari ilişkilerini güçlendirerek Batı dışı ekonomik bloklarla entegrasyonunu artırdığı, Kuşak ve Yol Girişimi (Belt and Road Initiative - BRI) çerçevesinde Çin ile altyapı ve lojistik iş birliklerine sıcak baktığı, Türk Devletleri Teşkilatı (eski adıyla Türk Konseyi) çerçevesinde Orta Asya'daki Türk devletleriyle ekonomik bağlarını güçlendirmeyi hedeflediği, Afrika ve Latin Amerika gibi yeni pazarlarda ekonomik iş birliklerini artırma stratejisi izlediği ve enerji ticaretinde çok taraflı iş birlikleri kurarak Rusya, Azerbaycan, Katar ve İran gibi ülkelerle ilişkilerini çeşitlendirme izlediği vurgulandı.

BRICS, Takvim Fotoğraf Arşivi

"DRON TEKNOLOJİLERİNDE DÜNYA ÇAPINDA AKTÖR"

Raporda, Türkiye'nin Bayraktar SİHA'ları, Altay tankı, Hisar hava savunma sistemleri gibi projeleri ile ABD ve Avrupa'nın silah ihracatındaki sınırlamalarına karşılık kendi savunma teknolojilerini geliştirmeye odaklandığı ve pek çok ülkenin ise sanayii ürünlerini Türkiye'den aldığı vurgulandı. Münih Güvenlik Raporu'nda ayrıca, "Türkiye askeri dron teknolojilerinde dünya çapında bir aktör haline gelmiş durumda" ifadelerine yer verildi.

Altay tankı, Takvim Fotoğraf Arşivi

ORTA DOĞU, AFRİKA, KAFKASYA

Türkiye'nin NATO'nun güneydoğu kanadındaki en önemli müttefiklerinden biri olarak öne çıktığını vurgulayan raporda, Orta Doğu'daki askeri varlığı ve diplomatik hamlelerine de dikkat çekildi.

Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü YPG/PKK ile mücadelesinin altı çizilirken İkinci Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan, Libya ve Doğu Akdeniz'deki etkisine de vurgu yapıldı. Öte yandan hem Rusya hem de Ukrayna ile ilişkilerin devam ettiğine dikkat çekildi.

Türkiye'nin Orta Doğu ve Afrika'daki etkisinin her geçen gün daha arttığının vurgulandığı raporda, Batı ve Doğu arasında bir denge unsuru olarak konumlandığı, çok kutuplu dünya düzeninde rolünün daha da belirleyici olduğu belirtildi.

Raporla birlikte yayımlanan 2025 Münih Güvenlik Endeksi'nde ise Batılı devletler ve gelişmekte olan ülke kamuoylarının Türkiye algısının ise olumlu yönde değiştiği ortaya çıktı.

ANKETLER DEĞİŞTİ: BAKIN BATILI NE DİYOR

Anket sonuçlarına göre Batı kamuoylarında Türkiye'ye bakışın olumlu yönde değişiyor. Özellikle İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa'daki anketlerde sonuç oldukça dikkat çekici.

Batılı ülkeler arasında Türkiye'ye yönelik en olumlu bakış İngiltere'de gözlemlendi. . İngiltere'de 2023 yılında kamuoyunun yüzde 38'i Türkiye'yi müttefik olarak görürken, bu oran 2024 yılında 47'ye yükseldi. Türkiye'yi tehdit olarak nitelendiren İngilizlerin oranıysa yüzde 21'den, yüzde 18,7'ye geriledi.

2023 yılında Almanya'da yapılan bir kamuoyu yoklamasında, katılımcıların %36'sı Türkiye'yi bir tehdit olarak değerlendirirken, %27'si müttefik olarak görmüştü. 2024 yılının sonunda gerçekleştirilen ankette ise Türkiye'yi dost ülke olarak tanımlayan Almanların oranı %32,8'e yükselirken tehdit olarak algılayanların oranı %31,2'ye düştü.

Almanya'daki katılımcıların %36'sı ise Türkiye'yi ne tehdit ne de müttefik olarak değerlendirdiğini belirtti.

Benzer şekilde, İtalya'da yapılan ankette de Türkiye'nin müttefik olduğunu düşünenlerin oranı %30'dan %33,5'e çıktı. Buna karşılık, Türkiye'yi bir tehdit olarak gören İtalyanların oranı %34'ten %28,1'e geriledi.

Fransa'da ise 2023 yılında Türkiye'yi tehdit olarak algılayanların oranı %39 ile en yüksek seviyedeyken, bu oran 2024'te %33,2'ye düştü. Öte yandan, Türkiye'yi müttefik olarak görenlerin oranı %28'den %31,2'ye yükseldi.

NATO üyesi olmayan ülkelerde ise Türkiye'ye yönelik müttefik algısının daha güçlü olduğu dikkat çekiyor.

BRICS ülkeleri olan Çin, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika'da yapılan kamuoyu araştırmaları, Türkiye'nin bu ülkelerde daha olumlu algılandığını ortaya koydu.

Anket sonuçlarına göre, Türkiye'yi müttefik olarak görenlerin oranı Çin'de %51,1, Hindistan'da %50,6, Brezilya'da %42,9 ve Güney Afrika'da %40,7 olarak belirlendi.

Bununla birlikte, Çin'de 2024 yılı itibarıyla Türkiye'yi tehdit olarak algılayanların oranında %5,6'lık bir artış yaşandı ve bu oran %25,5'e yükseldi.