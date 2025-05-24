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Abraham Lincoln’ün kanlı eldivenlerine 1,52 milyon dolar! Müzayedede dikkat çeken detay

ABD’nin suikasta uğrayarak hayatını kaybeden eski Başkanı Abraham Lincoln’ün cinayet sırasında üzerinde olan eşyalar, açık artırmayla satıldı. Koleksiyonun en çok tartışılan parçası Lincoln’e ait olduğu belirtilen 6 milyon dolarlık şapka olurken Lincoln’ün kanlı eldivenleri ise 1,52 milyon dolarla en pahalı parça oldu.

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Giriş Tarihi :24 Mayıs 2025 , 09:33 Güncelleme Tarihi :24 Mayıs 2025 , 09:33
Abraham Lincoln’ün kanlı eldivenlerine 1,52 milyon dolar! Müzayedede dikkat çeken detay

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ABD'nin 16. Başkanı Abraham Lincoln'ün sukasta uğradığı anda üzerinde olan eşyalar açık artırmayla satıldı. Tüm eşyalar için toplamda 7,9 milyon dolara alıcı bulunurken kanlı eldivenler ise 1,52 milyon dolarla en pahalı parça oldu.

Abraham Lincoln, Takvim Fotoğraf ArşiviAbraham Lincoln, Takvim Fotoğraf Arşivi

LINCOLN'ÜN KANLI ELDİVENLERİ MÜZAYEDEDE

Müzayedede elde edilen gelirin Lincoln Vakfı için kullanılacağı belirtilirken müzayedenin en çok dikkat çeken ismi ise Lincoln'ün kanlı eldivenleri oldu.

Lincoln'ün kanlı eldivenleri, APLincoln'ün kanlı eldivenleri, AP

"ARANIYOR" POSTERİNE 762 BİN 500 DOLAR

Lincoln suikastına dair dikkat çeken parçalar arasında, John Wilkes Booth ile birlikte iki diğer suikast zanlısının fotoğraflarının yer aldığı nadir bir "Aranıyor" posteri öne çıktı. Tarihi değeri yüksek bu belge, beklentilerin çok üzerinde bir bedelle, tam 762 bin 500 dolara alıcı buldu.

Lincoln'ün el yazısıyla yazdığı belgelerden biri olan 1824 tarihli defter de 521 bin 200 dolara satıldı.

Lİncoln'ün özel eşyaları, APLİncoln'ün özel eşyaları, AP

6 MİLYON DOLARLIK ŞAPKA

Koleksiyonun en çok tartışılan parçası olan ve Lincoln'e ait olduğu öne sürülen 6 milyon dolarlık şapka, yapılan araştırmalar sonucunda gerçekliğine dair yeterli delil bulunamadığı için açık artırmaya katılmadı.

Lincoln'ün özel eşyaları, APLincoln'ün özel eşyaları, AP

Vakıf, 2005 yılında Illinois'te açılan Abraham Lincoln Başkanlık Kütüphanesi ve Müzesi için bu değerli koleksiyonu edinmişti. Amaç, Lincoln'ün hayatını yansıtan ilgi çekici eserlerle müzeyi daha cazip hale getirerek turistlerin ilgisini artırmaktı. Ancak bağış toplama sürecindeki gecikmeler, koleksiyonun bir kısmının satışa çıkarılmasına yol açtı.

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