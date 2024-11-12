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Beyaz Saray’da Fist Lady krizi! Melania Trump Jill Biden’ı reddetti

ABD Başkanı Joe Biden yarın Beyaz Saray’da yeni başkan seçilen Donald Trump ile bir araya gelecek. Biden’ın eşi First Lady Jill Biden’ın da Trump’ın eşi Melania Trump’ı ağırlaması beklenirken Melania cephesinden beklenmedik bir hamle geldi. Yeni First Lady, eskisini resmen reddetti. İşte, First Lady krizine ilişkin detaylar…

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Giriş Tarihi :12 Kasım 2024 , 12:14 Güncelleme Tarihi :12 Kasım 2024 , 12:14
Beyaz Saray’da Fist Lady krizi! Melania Trump Jill Biden’ı reddetti

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ABD'de 5 Kasım'da düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından Beyaz Saray'da "First Lady" krizi patlak verdi.

ABD yeni Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, seçim kutlamalarında, ReutersABD yeni Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, seçim kutlamalarında, Reuters

OVAL OFİS'TE BIDEN-TRUMP BULUŞMASI

5 Kasım seçiminde Beyaz Saray'da yeni bir dönem kazanan eski Başkan ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ve mevcut Başkan Joe Biden, çarşamba günü Oval Ofis'te bir araya gelecek.

Normal şartlarda Biden Trump'ı ağırlarken First Lady Jill Biden'ın da yerine geçecek isim olan Melania Trump'ı Beyaz Saray'da ağırlaması gerekiyor.

ABD Başkanı Joe Biden'n eşi Jill Biden, AAABD Başkanı Joe Biden'n eşi Jill Biden, AA

TRUMP GELENEĞİ BOZMUŞTU

Melania, eşinin 2016 seçimlerini kazanmasının ardından Beyaz Saray'ı ziyaret etmiş ve dönemin First Lady'si Michelle Obama tarafından gezdirilmişti.

2020 seçiminin ardından ise Trump'ın Bidenları Beyaz Saray'a davet etmediği öne sürüldü. Dönemin haberlerine göre Demokratlar resmi olarak göreve başlamadan önce Trump Bidenları Beyaz Saray'a davet etmedi ve onlarca yıllık geleneği bozdu.

Eski first lady, Biden'la görüşmeme gerekçesi olarak Mar-a-Lago'daki evine yapılan baskını gösterdi.Eski first lady, Biden'la görüşmeme gerekçesi olarak Mar-a-Lago'daki evine yapılan baskını gösterdi.

MELANIA JILL BIDEN'I REDDETTİ

Bugün ise Melania Trump'ın Beyaz Saray'a gitmeyi, Biden yönetiminin Mar-a-Lago'ya düzenlediği ve federal hükümetin gizli belgelere yönelik soruşturmasının bir parçası olan daha önceki baskını gerekçe göstererek reddettiği iddia edildi.

MAR-A-LOGO'YA BASKIN

FBI, 45. başkanın Beyaz Saray'a ait gizli belgeleri saklaması soruşturması kapsamında Ağustos 2022'de Donald Trump'ın Mar-a-Lago'daki evine baskın düzenledi.

FBI, Ağustos 2022'de eski başkanın Florida'daki malikanesine baskın düzenlediFBI, Ağustos 2022'de eski başkanın Florida'daki malikanesine baskın düzenledi

MELANIA "BENİ SİNİRLENDİRDİ" DEMİŞTİ

54 yaşındaki Melania, daha önce Florida'daki Palm Beach malikanesine yapılan baskından duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirmişti.

Melania Trump eylül ayında "Fox and Friends" programında verdiği bir röportajda, "Evet, beni sinirlendirdi" demiş ve bunu "gizliliğin ihlali" olarak nitelemişti.

Melania Trump, Takvim Fotoğraf ArşiviMelania Trump, Takvim Fotoğraf Arşivi

FBI ajanları Mar-a-Logo baskınında Melania'nın gardırobunu, 78 yaşındaki kocasının ofisini ve hatta oğlu Barron'un odalarından birini didik didik aramıştı.

Melania ise baskınla ilgili "Kimsenin görmek istemediği tatsız şeyler gördüm. Ve sinirleniyorsun çünkü, bilirsin, kimse bu tür şeylere katlanmamalı." şeklinde konuşmuştu.

Trump'ın gizli belgeler davası, temmuz ayında ABD Bölge Yargıcı Aileen Cannon tarafından reddedildi.

Biden ve seçilmiş Başkan Trump 13 Kasım’da Beyaz Saray’da bir araya gelecekBiden ve seçilmiş Başkan Trump 13 Kasım’da Beyaz Saray’da bir araya gelecek
Biden ve seçilmiş Başkan Trump 13 Kasım'da Beyaz Saray'da bir araya gelecek

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