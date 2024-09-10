AB’den Google ve Apple hamlesi! Dijital zorbalara ceza yağmuru

Google tekeline darbeler peş peşe geliyor. Avrupa Birliği 'nin en yüksek mahkemesi bugün bloğun teknoloji sektörünü düzenlemek için yıllardır sürdürdüğü kampanyada önemli bir zafer elde ederek Apple ve Google'a karşı iki önemli davada karar verdi.

APPLE VE GOOGLE AB'NİN HEDEFİNDE

Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından verilen kararlar, Avrupa'da dünyanın en büyük teknoloji şirketlerine yönelik baskı çabalarının önemli bir testi olarak görülüyor. Apple ve Google, AB düzenleyicilerinin sık sık hedefi oldu ve şirketler yıllardır davalarla mücadele ediyor.

Google tekeline İngiliz darbesi! Yıllık cirosunun yüzde 10’u kesilecek Apple davasında mahkeme, İrlanda'nın şirketten ödenmemiş vergilerden 13 milyar euro, yani bugün yaklaşık 14,4 milyar dolar toplaması için 2016'da verilen bir Avrupa Birliği emrini destekledi. Düzenleyiciler, Apple'ın İrlanda hükümetiyle, şirketin bazı yıllarda Avrupa işinde neredeyse hiçbir vergi ödememesine izin veren yasadışı anlaşmalar yaptığını tespit etti.

GOOGLE'A 2,4 MİLYAR EURO CEZA

Google davasında mahkeme, komisyonun 2017'de şirkete Google arama sonuçlarında rakip tekliflere kıyasla kendi fiyat karşılaştırma alışveriş hizmetine ayrıcalıklı muamele yapması nedeniyle 2,4 milyar euro para cezası verme kararını kabul etti. Google 2021'de yaptığı itirazı kaybetti.

Avrupa Birliği'nin Apple ve Google'a yönelik cezaları teknoloji sektöründe büyük bir yeniliği ve değişimi işaret ediyor.