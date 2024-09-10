AB’den Google ve Apple hamlesi! Dijital zorbalara ceza yağmuru

Google tekeline darbeler peş peşe geliyor. Avrupa Birliği'nin en yüksek mahkemesi bugün bloğun teknoloji sektörünü düzenlemek için yıllardır sürdürdüğü kampanyada önemli bir zafer elde ederek Apple ve Google'a karşı iki önemli davada karar verdi.
Google tekeline darbeler peş peşe geliyor. Avrupa Birliği'nin en yüksek mahkemesi bugün bloğun teknoloji sektörünü düzenlemek için yıllardır sürdürdüğü kampanyada önemli bir zafer elde ederek Apple ve Google'a karşı iki önemli davada karar verdi.
APPLE VE GOOGLE AB'NİN HEDEFİNDE
Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından verilen kararlar, Avrupa'da dünyanın en büyük teknoloji şirketlerine yönelik baskı çabalarının önemli bir testi olarak görülüyor. Apple ve Google, AB düzenleyicilerinin sık sık hedefi oldu ve şirketler yıllardır davalarla mücadele ediyor.
GOOGLE'A 2,4 MİLYAR EURO CEZA
Google davasında mahkeme, komisyonun 2017'de şirkete Google arama sonuçlarında rakip tekliflere kıyasla kendi fiyat karşılaştırma alışveriş hizmetine ayrıcalıklı muamele yapması nedeniyle 2,4 milyar euro para cezası verme kararını kabul etti. Google 2021'de yaptığı itirazı kaybetti.
Avrupa Birliği'nin Apple ve Google'a yönelik cezaları teknoloji sektöründe büyük bir yeniliği ve değişimi işaret ediyor.