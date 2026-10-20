Taiz’de Husi saldırısı can aldı: Yerleşim alanlarında 1 sivil öldü, 7 kişi yaralandı
Yemen’in Taiz kentinde Husilerin yerleşim alanlarına düzenlediği saldırılarda 1 sivil hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Yerel yetkililer, saldırıların ardından evlerde hasarlar olduğunu belirtti.
Giriş Tarihi:
Taiz'deki yerel yönetime bağlı Abluka İşleri Ofisinin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Husilerin Sine ve El-Mesbah mahalleleri de dahil olmak üzere yerleşim alanlarını gelişigüzel bombaladığı belirtildi.
1 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ
Saldırılarda 1 sivilin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
FÜZE PARÇALARININ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI
Ofis ayrıca evlerde oluşan hasarı ve füze parçalarını gösteren video görüntülerini de paylaştı.
Husilerden konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
ÇATIŞMALAR TEMMUZ AYINDA YENİDEN ALEVLENDİ
Yemen'de Husiler ile hükümet güçleri arasında Temmuz 2026'dan bu yana çatışmalar yeniden alevlendi.
Simla Öğütcü Takvim.com.tr Dünya