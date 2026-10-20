Taiz'deki yerel yönetime bağlı Abluka İşleri Ofisinin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Husilerin Sine ve El-Mesbah mahalleleri de dahil olmak üzere yerleşim alanlarını gelişigüzel bombaladığı belirtildi.

1 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Saldırılarda 1 sivilin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı kaydedildi.