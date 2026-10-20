UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Taiz’de Husi saldırısı can aldı: Yerleşim alanlarında 1 sivil öldü, 7 kişi yaralandı

Yemen’in Taiz kentinde Husilerin yerleşim alanlarına düzenlediği saldırılarda 1 sivil hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Yerel yetkililer, saldırıların ardından evlerde hasarlar olduğunu belirtti.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Taiz’de Husi saldırısı can aldı: Yerleşim alanlarında 1 sivil öldü, 7 kişi yaralandı

Taiz'deki yerel yönetime bağlı Abluka İşleri Ofisinin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Husilerin Sine ve El-Mesbah mahalleleri de dahil olmak üzere yerleşim alanlarını gelişigüzel bombaladığı belirtildi.

1 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Saldırılarda 1 sivilin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti (Foto: AA)Saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti (Foto: AA)

FÜZE PARÇALARININ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Ofis ayrıca evlerde oluşan hasarı ve füze parçalarını gösteren video görüntülerini de paylaştı.

Husilerden konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

ÇATIŞMALAR TEMMUZ AYINDA YENİDEN ALEVLENDİ

Yemen'de Husiler ile hükümet güçleri arasında Temmuz 2026'dan bu yana çatışmalar yeniden alevlendi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Taiz’de Husi saldırısı can aldı: Yerleşim alanlarında 1 sivil öldü, 7 kişi yaralandı-3 Taiz’de Husi saldırısı can aldı: Yerleşim alanlarında 1 sivil öldü, 7 kişi yaralandı-4 Taiz’de Husi saldırısı can aldı: Yerleşim alanlarında 1 sivil öldü, 7 kişi yaralandı-5
Google Cloud'da "europe-west2" krizi! İngiltere ve Avrupa bankalarını vuran kesinti... Sabotaj mı var?
SONRAKİ HABER

Google Cloud'da büyük kesinti!
Simla Öğütcü
Simla Öğütcü Takvim.com.tr Dünya

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler