Şirket, rakip yapay zekâ hizmetlerinin Android özelliklerine erişmesini ve rakip arama motorlarının Google Search verilerinden yararlanmasını öngören düzenlemelere itiraz ederek AB Genel Mahkemesine başvurdu. Google, kullanıcı gizliliği ve sistem güvenliğinin riske girebileceğini savunurken, Avrupa Komisyonu düzenlemelerle arama pazarındaki rekabeti artırmayı hedefliyor. Rakiplerini piyasadan silmek için her türlü yolu deneyen ABD merkezli teknoloji devine Türkiye'de de rekabet soruşturması başlatılmıştı.

Google AB ile mahkemelik oldu. (Fotoğraf: AA)



Google, söz konusu düzenlemelerin kullanıcı gizliliğini ve Android'in güvenlik önlemlerini riske atabileceğini savunuyor. Şirketin itirazı, yalnızca geleneksel arama motorlarını değil, yapay zekâ destekli arama hizmetleri sunan OpenAI gibi rakipleri de yakından ilgilendiriyor.

GOOGLE İKİ KARARA BİRDEN İTİRAZ ETTİ

Avrupa Komisyonu, temmuz ayında Google'a yönelik iki bağlayıcı karar açıkladı. İlk karar, Google'ın Gemini gibi kendi yapay zekâ hizmetlerinin Android'de kullandığı bazı özelliklere rakip yapay zekâ geliştiricilerinin de etkili biçimde erişebilmesini amaçlıyor.

İkinci karar ise rakip arama motorlarının Google Search tarafından oluşturulan geniş veri havuzundan yararlanmasına imkân tanıyor. Google, her iki düzenlemeye de karşı çıkarak AB Genel Mahkemesi'ne başvurdu.

Google'ın rekabetten sorumlu kıdemli direktörü Oliver Bethell, şirketin itirazının gerekçelerini şu sözlerle açıkladı:

"Yeterli anonimleştirme olmadan insanların özel arama geçmişlerini paylaşmaya bizi zorlayacak ve Android'deki hayati güvenlik korumalarını zayıflatacak kararlara itiraz ediyoruz."