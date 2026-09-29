Google AB'nin rekabet kararlarını mahkemeye taşıdı! Veri paylaşımına gizlilik yalanı
Rakiplerini piyasadan silerek tekel oluşturmaya çalışan ABD merkezli teknoloji devi Google, Avrupa Birliği'nin (AB) rakip yapay zekâ hizmetlerine Android özelliklerine erişim ve rakip arama motorlarına anonimleştirilmiş veri sağlanmasını öngören iki kararını mahkemeye taşıdı. Kullanıcı gizliliği ve sistem güvenliğinin tehlikeye gireceğini savunan şirket, kararlara itiraz etti. Google hakkında Türkiye'de de telefon üreticileriyle yaptığı sözleşmeler ve uygulama geliştiricilere getirdiği kurallar nedeniyle rekabet soruşturması başlatılmıştı.
ABD merkezli teknoloji devi Google, Avrupa Birliği'nin dijital rekabet kapsamında aldığı iki karara karşı yargı yoluna başvurdu.
Şirket, rakip yapay zekâ hizmetlerinin Android özelliklerine erişmesini ve rakip arama motorlarının Google Search verilerinden yararlanmasını öngören düzenlemelere itiraz ederek AB Genel Mahkemesine başvurdu. Google, kullanıcı gizliliği ve sistem güvenliğinin riske girebileceğini savunurken, Avrupa Komisyonu düzenlemelerle arama pazarındaki rekabeti artırmayı hedefliyor. Rakiplerini piyasadan silmek için her türlü yolu deneyen ABD merkezli teknoloji devine Türkiye'de de rekabet soruşturması başlatılmıştı.
Google, söz konusu düzenlemelerin kullanıcı gizliliğini ve Android'in güvenlik önlemlerini riske atabileceğini savunuyor. Şirketin itirazı, yalnızca geleneksel arama motorlarını değil, yapay zekâ destekli arama hizmetleri sunan OpenAI gibi rakipleri de yakından ilgilendiriyor.
GOOGLE İKİ KARARA BİRDEN İTİRAZ ETTİ
Avrupa Komisyonu, temmuz ayında Google'a yönelik iki bağlayıcı karar açıkladı. İlk karar, Google'ın Gemini gibi kendi yapay zekâ hizmetlerinin Android'de kullandığı bazı özelliklere rakip yapay zekâ geliştiricilerinin de etkili biçimde erişebilmesini amaçlıyor.
İkinci karar ise rakip arama motorlarının Google Search tarafından oluşturulan geniş veri havuzundan yararlanmasına imkân tanıyor. Google, her iki düzenlemeye de karşı çıkarak AB Genel Mahkemesi'ne başvurdu.
Google'ın rekabetten sorumlu kıdemli direktörü Oliver Bethell, şirketin itirazının gerekçelerini şu sözlerle açıkladı:
"Yeterli anonimleştirme olmadan insanların özel arama geçmişlerini paylaşmaya bizi zorlayacak ve Android'deki hayati güvenlik korumalarını zayıflatacak kararlara itiraz ediyoruz."
ARAMA VERİLERİ REKABETİN MERKEZİNDE
AB'nin kararlarından biri, Google'ın yıllar içinde oluşturduğu arama verisi havuzunu rakiplerine açmasını öngörüyor. Düzenleme kapsamında gerekli şartları karşılayan rakip arama motorları; kullanıcıların sorguları, arama sonuçlarının sıralaması, tıklamalar ve görüntülemeler gibi verilerin anonimleştirilmiş biçimlerine erişebilecek.
Arama özelliği sunan yapay zekâ sohbet botları da belirli koşulları sağlamaları hâlinde bu veri sisteminden yararlanabilecek.
Avrupa Komisyonu, Google'ın uzun yıllardır topladığı geniş kapsamlı arama verilerinin rakiplerin benzer kalitede hizmet geliştirmesini zorlaştırdığını savunuyor. Komisyon, veri paylaşımıyla arama pazarındaki rekabetin yeniden dengelenmesini hedefliyor.
GOOGLE'DAN GİZLİLİK VE GÜVENLİK UYARISI
Google, arama verilerinin paylaşılmasına yönelik yükümlülüklerin kullanıcıların kişisel bilgilerinin korunması açısından yeterli güvence sunmadığını ileri sürüyor. Şirket, kullanıcıların arama motorlarında sağlık sorunlarından özel ilişkilerine kadar pek çok hassas konuda sorgulama yaptığını vurguluyor.
Bethell, kullanıcıların kişisel aramalarının yeterli koruma sağlanmadan paylaşılmasının ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirterek şöyle konuştu:
"İnsanlar, tıbbi endişelerden yakın ilişkilerine kadar en kişisel soruları için 'Search'ü kullanıyor ve bu kişisel sorguları yeterli güvenceler olmadan paylaşmamızı zorunlu kılmak, kullanıcı gizliliğine geri döndürülemez zarar verecektir"
Şirket, Android tarafındaki erişim yükümlülüklerinin de cihazlardaki güvenlik korumalarını zayıflatabileceğini savunuyor. Google ayrıca Android'in hâlihazırda diğer hizmetlere açık olduğunu, yeni düzenlemelerin ise mevcut yapıya ilişkin gereksiz yükümlülükler getirdiğini öne sürüyor.
Arama verilerine ilişkin şartların yeterli güvenlik önlemlerinden, kullanıcıların bilgilendirilmesinden ve rızasından yoksun olduğunu da iddia ediyor.
AB: KULLANICILARIN DOĞRUDAN ARAMA GEÇMİŞİ PAYLAŞILMAYACAK
Avrupa Komisyonu, Google'ın gizlilik endişelerine karşılık paylaşılacak verilerin anonimleştirileceğini belirtiyor. Komisyonun teknik çerçevesine göre rakiplere kullanıcı hesabı bilgileri veya kişilerin doğrudan arama geçmişleri verilmeyecek.
Anonimleştirme sürecinde nadir kelimeler içeren veya çok uzun sorguların bir bölümü veri setinden çıkarılacak. Kesin zaman bilgileri kaldırılacak, konum verileri ise daha geniş bölgeleri gösterecek şekilde düzenlenecek.
Ayrıca rakip şirketlerin bu verileri genel amaçlı yapay zekâ modellerini eğitmek veya reklam amacıyla kullanıcı profilleri oluşturmak için kullanmasına izin verilmeyecek.
ANDROID'DE RAKİP YAPAY ZEKÂ ASİSTANLARINA YENİ ERİŞİM
AB'nin diğer kararı, rakip yapay zekâ asistanlarının Android işletim sisteminde Google'ın kendi hizmetlerine sunulan bazı özelliklere erişebilmesini kapsıyor.
Komisyonun planına göre yapılacak değişikliklerle rakip asistanlar, Gemini gibi Google hizmetlerinde bulunan bazı işlevlerden yararlanabilecek. Kullanıcılar bu asistanları sesle etkinleştirebilecek ve diğer uygulamalarda görevler gerçekleştirmelerini sağlayabilecek.
Android'de yapılması planlanan değişikliklerin gelecek yıl yürürlüğe girmesi bekleniyor. Google ise bu yükümlülüklerin cihaz güvenliğini zayıflatabileceği görüşünde.
OPENAI GİBİ RAKİPLERİN VERİYE ERİŞİMİ GÜNDEMDE
AB'nin düzenlemesi, yapay zekâ destekli arama hizmetlerinin Google'ın arama verilerine erişebilmesinin de önünü açıyor. Kullanıcıların bilgi ararken geleneksel arama motorlarının yanı sıra yapay zekâ sohbet botlarını da kullanmaya başlaması, arama pazarındaki rekabetin boyutunu değiştiriyor.
Google'ın geniş arama verisi havuzuna belirli koşullarla erişim sağlanması, OpenAI gibi şirketlerin yapay zekâ destekli arama hizmetlerini geliştirme sürecini etkileyebilir. Böylece rekabet, yalnızca yapay zekâ modellerinin yetenekleri üzerinden değil, bu modellerin erişebildiği güncel arama verileri üzerinden de şekillenebilir.
VERİ PAYLAŞIMINDA TAKVİM 2027'YE UZANIYOR
Avrupa Komisyonu'nun belirlediği takvime göre Google'ın 2026 sonuna kadar çeşitli teknik hazırlıkları tamamlaması gerekiyor. Anonimleştirilmiş veri setinin kasım ayına kadar hazırlanması, fiyatlandırma teklifinin ise Ocak 2027'ye kadar sunulması öngörülüyor.
Komisyon, Google'ın rakip arama motorlarıyla veri paylaşımına Ocak 2027'den itibaren başlamasını istiyor. Android'deki değişikliklerin de gelecek yıl yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Google'ın açtığı davanın, bu yükümlülüklerin uygulanma takvimini nasıl etkileyeceği merak konusu. Mahkeme süreci, Avrupa'nın büyük teknoloji şirketlerine yönelik rekabet kurallarının yapay zekâ dönemindeki kapsamı açısından da önem taşıyor.
GOOGLE'A TÜRKİYE'DE DE REKABET SORUŞTURMASI
Rakiplerini piyasadan silmek için her türlü yolu deneyen ABD merkezli teknoloji devine Türkiye'de rekabet soruşturması başlatılmıştı.
Rekabet Kurulu, Alphabet Inc., Google Ireland Limited, Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.'den oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
Soruşturma kapsamında Google'ın telefon üreticileriyle yaptığı sözleşmelerin ve uygulama geliştiricilere getirdiği yeni kuralların piyasadaki rekabeti engelleyip engellemediği incelenecek.
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