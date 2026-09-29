Itamar'dan alçak tehdit. Fotoğraf: Takvim

ITAMAR'DAN SKANDAL PLAN

İsrail devlet televizyonuna (KAN) konuşan Ben-Gvir, ülkede 27 Ekim'de yapılacak seçimler ve sonrasında kurulması planlanan hükümet hakkında değerlendirmeler yaptı.

Ben-Gvir, "Savunma bakanlığı görevini aldıktan sonra, Sinwar'ın ve 7 Ekim olayına karışan Filistinlilerin cenazelerinin yakılmasını sağlayacağını" ifade ederek, "köklü bir değişime gideceği" iddiasında bulundu.

İsrailli aşırı sağcı bakan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda da söz konusu ifadeleri kullandığını doğruladı.