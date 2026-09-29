Itamar Ben-Gvir'den Harem-i İbrahim Camisi'ne baskın
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, yüzlerce fanatik yerleşimciyle birlikte işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ne baskın düzenledi. İsrailliler camiyi Müslümanların girişine kapatarak ezan okunmasını yasakladı.
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, yüzlerce Filistin topraklarını gasbeden İsrailliyle işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisine baskın düzenledi.
HAREM-İ İBRAHİM CAMİSİNE BASKIN
İsrail'in Kanal 14 televizyonu, Ben-Gvir'in Harem-i İbrahim Camisi baskınına ilişkin görüntüleri yayımladı.
El-Halil kentinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden biri olan Ben-Gvir, baskın sırasında kameralara yaptığı açıklamada, "Harem-i İbrahim'e ulaştığım zaman beni heyecanlandıran ve şarkı söylemeye iten bir enerjiyle doluyorum." ifadelerini kullandı.
Ben-Gvir'in açıklamaları sırasında arkasında, onunla birlikte baskına katılan fanatik İsrailli grup da yer aldı.
MÜSLÜMANLARIN GİRİŞİNE KAPATILDI
Öte yandan İsrail makamlarından yapılan açıklamada, Yahudi bayramları gerekçesiyle işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisinin Müslümanların girişine kapatıldığı duyuruldu.
Konuya ilişkin açıklama yapan Filistin Vakıflar Bakanlığı, söz konusu kapatma kararı kapsamında ezan okunmasının da yasaklandığına işaret ederek, Harem-i İbrahim Camisine "dayatılan bölünmüşlüğün" tehlikesinin altını çizdi.
Bakanlık ayrıca, Harem-i İbrahim Camisinin tümüyle bir İslam vakfı niteliği taşıdığını vurguladı.