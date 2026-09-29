İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, yüzlerce Filistin topraklarını gasbeden İsrailliyle işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisine baskın düzenledi.

HAREM-İ İBRAHİM CAMİSİNE BASKIN

İsrail'in Kanal 14 televizyonu, Ben-Gvir'in Harem-i İbrahim Camisi baskınına ilişkin görüntüleri yayımladı.

El-Halil kentinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden biri olan Ben-Gvir, baskın sırasında kameralara yaptığı açıklamada, "Harem-i İbrahim'e ulaştığım zaman beni heyecanlandıran ve şarkı söylemeye iten bir enerjiyle doluyorum." ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir'in açıklamaları sırasında arkasında, onunla birlikte baskına katılan fanatik İsrailli grup da yer aldı.

MÜSLÜMANLARIN GİRİŞİNE KAPATILDI

Öte yandan İsrail makamlarından yapılan açıklamada, Yahudi bayramları gerekçesiyle işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisinin Müslümanların girişine kapatıldığı duyuruldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Filistin Vakıflar Bakanlığı, söz konusu kapatma kararı kapsamında ezan okunmasının da yasaklandığına işaret ederek, Harem-i İbrahim Camisine "dayatılan bölünmüşlüğün" tehlikesinin altını çizdi.

Bakanlık ayrıca, Harem-i İbrahim Camisinin tümüyle bir İslam vakfı niteliği taşıdığını vurguladı.

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