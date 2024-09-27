Gizli Servis’ten sonra FBI da patladı! Trump’a suikast düzenleyen Routh nasıl gözden kaçtı?

ABD 'de 5 Kasım başkanlık seçimleri yaklaşırken eski başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump 'a düzenlenen ikinci suikast girişimi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

TRUMP SALDIRISINDA UKRAYNA DETAYI

Federal hükümetin, savaşmak için Ukrayna'ya giden ve geri dönen Amerikalıları şiddete başvurabilecekleri gerekçesiyle izlediği ancak eski Başkan Donald Trump'a "suikast girişiminde bulunan" şüpheli Ryan Wesley Routh'un istihbarat yetkililerinin gözünden kaçtığı ortaya çıktı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump Butler, Pennsylvania'da miting düzenlerken silahlı saldırıya uğramış ve kulağından vurulmuştu, 14.07.2024, İHA

POLITICO ORTAYA ÇIKARDI

Politico dergisi, ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın 2022'de Ukrayna'nın savaş bölgesinden dönen Amerikalıları incelemek üzere kurumlar arası bir çalışma başlattığına dikkat çekti. Böylece Trump'a suikast girişiminde bulunan Routh'un da Ukrayna'dan döndüğü fakat nasıl olduysa FBI denetiminden kurtulduğu ortaya çıktı.

UKRAYNA'DAN GELEN HERKES İNCELENİYOR

Daha önce kamuoyuna yansımayan çalışma, Ukrayna'da savaşa katılan ABD'lileri mercek altına almayı ve evlerine döndüklerinde tehdit oluşturup oluşturmayacaklarını belirlemeyi amaçlıyor.

Yetkililer, şiddete yönelebilecek Amerikalıların tespiti için bu çalışmayı başlattıklarını belirtirken savaş alanında savaş becerilerini öğrenen bu kişilerin geri döndüklerinde Amerikalı aşırılık yanlılarını cezbedeceğinden de endişe ediyor.

İç Güvenlik Bakanlığı ve FBI yetkilileri, Ukraynalı yetkililerle görüşerek Amerikalıların kimliklerini tespit etmeye ve evlerine dönen Amerikalıları analiz etmeye başladı.

Ayrıca bu kişilerin sosyal medya hesapları da şiddet söylemleri açısından incelendi.

ABD hükümetinin desteklediği Ukrayna ordusunda savaşan Amerikalıların ülkelerine döndükten sonra bugüne kadar siyasi şiddete karıştıklarına dair bir kanıt bulunmuyor.

Trump'a yönelik ikinci suikast girişimi, 16.09.2024

FBI ROUTH'U NASIL GÖZDEN KAÇIRDI?

Eski ABD Başkanı Trump'a 15 Eylül'de suikast girişiminde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Ryan Wesley Routh'un ise yetkililerin gözünden kaçtığı belirtildi.

İç Güvenlik Bakanlığından bir yetkilinin Routh'un Ukrayna'ya seyahat ettiğini bildiği ancak bu ülkeden döndükten sonra Routh'un FBI tarafından araştırıldığına dair bir işaretin olmadığı ortaya çıktı.

Ayrıca FBI'nın, Routh'un yazdığı bir kitapta Trump'a suikast imasında bulunmasından haberdar olup olmadığı da belirsizliğini koruyor.

Bu hadise, ABD hükümetinin savaşa katılmaya çalışan Amerikalıların risklerini değerlendirmek için doğru kriterleri uygulayıp uygulamadığına dair soruları gündeme getiriyor.

ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, İHA

"TEHDİT OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİYDİ"

Eski üst düzey İç Güvenlik Bakanlığı yetkilisi John Cohen, yaptığı açıklamada, "(Routh) Davranışlarına bakılırsa muhtemelen bir tür tehdit değerlendirmesine tabi tutulması gerekirdi." dedi.

Cohen, Ukrayna'ya seyahat eden çok sayıda Amerikalı olduğuna işaret ederek bu kişilerden hangilerinin geri döndüklerinde tehdit oluşturabileceğini tahmin etmenin de "son derece zor" olduğunu söyledi.

ABD'lilerin Ukrayna'ya gidip daha aşırı ideolojik inançlarla ülkelerine dönmesinin tek endişe kaynağı olmadığını belirten Cohen, bu kişilerin aynı zamanda daha iyi eğitilmiş, patlayıcıları ve diğer silahları kullanarak son derece ölümcül saldırılar gerçekleştirebilecek şekilde geri dönmelerinin büyük bir sorun olduğunu vurguladı.