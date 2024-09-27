Sudan’da neler oluyor? Hartum’da büyük saldırı

SUDAN ORDUSU HÜKÜMET GÜÇLERİNİ BOMBALADI

Sudan ordusu, perşembe sabahı Hartum ve yakınlardaki Bahri bölgesindeki RSF üslerini bombaladı. Yerel halk, topçu ve hava saldırılarının gece başladığını ve şafak vakti yoğunlaştığını bildirdi. Hükümet güçlerinin ordunun kontrol ettiği bölgeleri RSF'nin elindeki bölgelerden ayıran Nil Nehri üzerindeki önemli köprüleri geçtiği bildirildi.

150 BİN KİŞİ ÖLDÜ

BM, Sudan'da yaşananları dünyanın en ciddi insani felaketlerinden biri olarak nitelendirildi. 150.000 kişinin öldüğü ve 10 milyondan fazla kişinin (Sudan nüfusunun yaklaşık beşte biri) yerinden edildiği belirtildi.

Sudan, 06.09.2024, Reuters

ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

RSF, ordunun ilerlemesini engellediğini iddia ediyor ancak çatışmalar ve Hartum'un merkezinden yükselen duman haberleri devam ediyor. Sudan'ın fiili lideri General Abdel Fattah el-Burhan, BM'de yaptığı konuşmada barış girişimlerine destek verdiğini belirtti. Uluslararası toplumu eylemsizliklerinden dolayı eleştiren el-Burhan bölge ülkelerini kendi siyasi çıkarları için RSF'yi desteklemekle suçladı.

Reuters

SUDAN'DA AÇLIK KRİZİ VE KOLERA

Öte yandan BM, Sudan'ın "dünyanın en büyük açlık krizi" ile karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Sudan'da tarımsal faaliyetlerin durma noktasına gelmesiyle kıtlık endişeleri arttı. Ayrıca, kolera salgını geçtiğimiz ayda 430'dan fazla can aldı ve kaosun ortasında tıbbi müdahale çabalarını daha da karmaşık hale getirdi.