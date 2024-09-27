Ermenistan Başbakanı Paşinyan’dan BM’de Azerbaycan mesajı

PAŞİNYAN'DAN BARIŞ MESAJI

Paşinyan daha önceki BM konuşmalarındaki Azerbaycan-Ermenistan barış görüşmelerinin çıkmaza girildiğine dair söyleminin artık geçerli olmadığını söyledi ve "Bugün Ermenistan ile Azerbaycan arasında barışın sadece mümkün değil, aynı zamanda ulaşılabilir olduğunu söylemek istiyorum." dedi.

30 Ağustos'ta Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırın belirlenmesi konusunda iki ülke komisyonlarının çalışma esaslarını düzenleyen ortak yönetmeliğin imzalandığını belirten Paşinyan, bunun da iki ülke arasında imzalanan ilk yasal belge olduğunu hatırlattı.

AFP