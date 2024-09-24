Trump suikastçısının notu ortaya çıktı! Aylar süren planın detayları

ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump 'a yönelik ikinci suikast girişimi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

AYLAR ÖNCEDEN SUİKAST PLANI

Donald Trump'ın golf sahasının yakınında tutuklanan şüpheli silahlı saldırgan Ryan Routh'un, aylar önce eski başkanı öldürmeyi planladığını belirten bir not yazdığı mahkeme dosyasında ortaya çıktı. Notta, "Bu Donald Trump'a yönelik bir suikast girişimiydi" ifadeleri yer alıyor.

Savcılar, notu pazartesi günü mahkemeye sundukları dosyaya eklediler ve 58 yaşındaki Ryan Routh'u önemli bir siyasi adaya suikast girişiminde bulunmakla suçlamaya çalışacaklarını söylediler.

Routh, 15 Eylül'de Florida'da tutuklanmasından bu yana gözaltında tutuluyor. ABD Federal Yargıcı Ryon McCabe, Routh'un yargılanıncaya kadar kefalet olmaksızın cezaevinde kalmasına karar verdi ve "sanık aleyhine olan delillerin ağırlığının güçlü" olduğunu söyledi.

Routh, şu ana kadar iki federal silah suçuyla karşı karşıya; bunlardan biri de hüküm giymiş bir suçlu olarak ateşli silah bulundurmak.

Savcılar Trump suikastçısı Routh'un evine baskın düzenledi.

SALDIRI PLANI ORTAYA ÇIKTI

Federal savcılar ise mahkemede, önümüzdeki günlerde büyük jüriden Routh'un daha ciddi bir suç olan siyasi bir adayı öldürmeyi planlamakla da suçlanmasını isteyeceklerini belirterek delillerin Routh'un Trump'a saldırı planladığını gösterdiğini söyledi.

Savcılar Trump suikastçısı Routh'un evine baskın düzenledi.

Routh, 15 Eylül'deki suikast girişiminden aylar önce "Dünya"ya hitaben yazılmış ve ismi açıklanmayan bir tanığa gönderilmiş olan önceden yazılmış mektupta, eski başkana yönelik başarısız bir suikast girişimini önlemeye çalışıyor gibi görünüyor.

Mektupta, "Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım ve tüm cesaretimi ortaya koydum" ifadeleri yer alıyor.

MEKTUPLA BİRLİKTE MÜHİMMAT DA BULUNDU

Geçtiğimiz hafta ilk duruşmasında hakime hiçbir parası ve birikimi olmadığını söyleyen Routh mektubunda ise "işi tamamlayabilene" nakit ödül vereceğini söylüyor.

Savcılık tarafından mahkemeye sunulan belgelere göre, olaydan önce tanığın evine mektubun yanı sıra mühimmat, inşaat malzemeleri, aletler ve dört telefonun bulunduğu bir kutu bırakıldı.

Savcılık, dosyada Routh ile ilişkisi bilinmeyen tanığın, suikast girişimini öğrendikten sonra kutuyu açtığını ve ardından yetkililerle iletişime geçtiğini belirtiyor.

Mahkeme dosyasına göre, ajan daha sonra golf arabasından atladı, silahını çekti ve Routh'un silahını hareket ettirdiğini gördükten sonra ateş etti. Polis, Routh'un olay sırasında hiçbir noktada silahını ateşlemediğini söyledi.

Şüpheli kaçmayı başardı ve silahı ve diğer bazı eşyaları olay yerinde bıraktı. Kısa bir süre sonra bir görgü tanığının onu Interstate 95'te, yani büyük bir otoyolda görmesinin ardından tutuklandı.

Mahkeme kayıtlarında, şüphelinin 11 adet mühimmatı olduğu, bunlardan birinin tüfeğin içinde olduğu belirtiliyor.

BİR AY BOYUNCA TRUMP'IN EVİNİN YAKININDA BEKLEDİ

Telefon kayıtları, Routh'un 18 Ağustos ile 15 Eylül tarihleri arasında yaklaşık bir ay boyunca Trump'ın Mar-a-Lago tatil beldesinin yakınlarında bulunduğunu gösteriyor.