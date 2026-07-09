Yunanistan'da havada dehşet! F-16 savaş uçağında yangın: Zorunlu iniş yaptı
Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait bir F-16 savaş uçağı, eğitim uçuşu sırasında meydana gelen motor arızası ve yangın nedeniyle İyon Denizi'ndeki Zakinthos Adası'na zorunlu iniş yaptı. Devlet televizyonu ERT, pilotun yangın fark etmesi üzerine acil iniş kararı aldığını duyurdu. Tahliye edilen pilotun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
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Yunanistan'da bir F-16 savaş uçağının arıza sonucu zorunlu iniş yaptığı bildirildi.Yunanistan'a ait F-16 savaş uçağı havada yandı!
Yunanistan Hava Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, bugün yerel saatle 13.45'te bir F-16 savaş uçağında, eğitim uçuşu sırasında arıza meydana geldiği aktarıldı.
Uçağın arıza nedeniyle İyon Denizi'nde bulunan Zakinthos Adası'ndaki havaalanına zorunlu iniş yaptığı ifade edilen açıklamada, pilotun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre ise pilot, uçakta yangın çıkması nedeniyle zorunlu iniş kararı aldı.
Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Dünya