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Son dakika: Nepal'de yolcu uçağı düştü: 18 kişi hayatını hayatını kaybetti! Dışişlerinden taziye mesajı

Son dakika haberleri... Nepal'in Katmandu kentinden Pokhara'ya gitmekte olan Saurya Havayolları uçağı Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış sırasında düştü. Tribhuvan Uluslararası Havalimanı Sözcüsü Subash Jha, yaptığı açıklama, Saurya hava yolu şirketine ait uçaktaki 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, pilotun da hastaneye kaldırıldığını belirtti. Dışişlerinden Nepal için taziye mesajı yayımlandı ve mesajda "Nepal’de gerçekleşen uçak kazasında 18 kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Nepal halkına ve kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 09:43 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 16:13
Son dakika: Nepal’de yolcu uçağı düştü: 18 kişi hayatını hayatını kaybetti! Dışişlerinden taziye mesajı

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Son dakika haberleri... Nepal'in Katmandu kentinden Pokhara'ya gitmekte olan Saurya Havayolları uçağı Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış sırasında düştü.

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEDE

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18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tribhuvan Uluslararası Havalimanı Sözcüsü Subash Jha, yaptığı açıklama, Saurya hava yolu şirketine ait uçaktaki 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, pilotun da hastaneye kaldırıldığını belirtti.

The Kathmandu Post'a konuşan görgü tanıkları, uçağın kalkış pistinin güney kısmından hareket ettiğini ve kanat ucunun yere çarpmasıyla aniden takla attığını söyledi.

Pokhara'ya giden uçakta mürettebat dahil 19 kişi bulunduğu ve kazanın yerel saatle 11:00 civarında meydana geldiği bildirildi.

DIŞİŞLERİNDEN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığından Nepal'deki kaza için taziye mesajı yayımlandı. Mesajda "Nepal'de gerçekleşen uçak kazasında 18 kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Nepal halkına ve kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

UÇAKTA 19 KİŞİ VARDI

The Kathmandu Post'un bildirdiğine göre, Saurya Airlines'a ait bir uçak, çarşamba günü Nepal'in Katmandu kentindeki Tribhuvan Uluslararası Havaalanı'ndan kalkış sırasında düştü. TIA sözcüsü Premnath Thakur, Pokhara'ya giden uçağın mürettebatı da dahil olmak üzere 19 kişinin, saat 11:00 civarında kazaya uğradığını söyledi.

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