SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Gazze'ye yönelik sözde yardımlar durduruldu! ABD’nin 320 milyon dolarlık yüzer gemisi devre dışı kaldı

ABD'nin Gazze'ye deniz yoluyla insani yardım ulaştırmak amacıyla inşa ettiği yüzer iskele projesi, başarısızlıkla sonuçlanmaya devam ediyor. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) iskelenin olumsuz hava şartları nedeniyle bugün İsrail'in Aşdod kentine taşındığını açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Haziran 2024, 11:31 Güncelleme 29 Haziran 2024, 11:58
Gazze’ye yönelik sözde yardımlar durduruldu! ABD’nin 320 milyon dolarlık yüzer gemisi devre dışı kaldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin yüzer yardım iskelesinin şiddetli dalgalar nedeniyle Gazze sahilinden tekrar kaldırıldığını İsrail'in Aşdod kentine taşındığını duyurdu.

ABD'nin yaklaşık 320 milyon dolara yaptırdığı ve 17 Mayıs'ta faaliyete giren geçici iskele, hava koşulları nedeniyle daha önce de çekilmişti. Bu iskelenin üçüncü kez geri çekilmesi oluyor.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, gazetecilere yaptığı açıklamada "Bu hafta sonu beklenen olumsuz hava koşulları nedeni ile Merkez Komutanlığı (CENTCOM) geçici iskeleyi Gazze'deki yerinden kaldırdı ve İsrail'in Aşdod Limanı'na çekecek" dedi.

Singh, iskelenin yeniden kurulması için bir tarih vermedi ve "komutanlığın hafta sonu boyunca deniz durumunu değerlendirmeye devam edeceğini" belirtti.

ASKERİ AMAÇLARLA KULLANILDI
Yetersiz beslenmenin, 1 milyondan fazla çocuğun hayatını doğrudan tehdit ettiği ve bunlar arasında 3 bin 500'ünün gıda ve aşı eksikliği nedeniyle artık ölüme daha yakın olduğunu ifade eden Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite konuyla ilgili şunları söyledi:

"Yüzer iskele bir yalandan, düş satmaktan ve ABD'nin niyetini ifşa eden bir komplodan ibarettir. ABD Başkanı Joe Biden, söz konusu iskelenin maliyetinin 320 milyon doları aştığını iddia ettiğinde bazıları bu iskelenin, aç bırakma siyasetinin sona ermesinde önemli bir rol oynayacağını sandı ancak artan kıtlık ve açlık bu iskelenin Gazze halkına kötülükten başka bir şey getirmediğini ve halkın ihtiyacının yüzde 1'ini bile karşılamadığını gösterdi."

İsrail'i bu iskeleyi güvenlik ve askeri amaçlı kullanmakla suçlayan Sevabite, söz konusu iskelenin, ABD'nin de onayı ve bilgisi dahilinde "280 kişinin öldüğü, 698 kişinin yaralandığı" Nusayrat Mülteci Kampı katliamında büyük rol oynadığına işaret etti.

ABD Başkanı Joe Biden, 7 Mart'ta yaptığı son Birliğin Durumu konuşmasında, Gazze halkına insani yardımların ulaştırılması için bölgeye geçici liman gönderileceğini duyurmuştu.

Biden yönetimi bu yöntemle kara sınırından Gazze'ye insani yardım girmesini yavaşlatan İsrail yönetiminin koyduğu engeli aşmayı hedefliyordu. Bunun üzerine Pentagon, ABD istihkam birliklerinin kullandığı yüzer iskele sistemi JLOTS'u Gazze kıyılarına doğru yola çıkardı.

İki aydan fazla süren intikalin ardından yüzer iskele ilk kez mayıs ortasında faaliyete geçti. 25 Mayıs'ta çıkan fırtına sonucu hasar gören liman, İsrail'de onarıldıktan sonra yeniden Gazze sahiline kurulmuştu.

DEPOLAMA ALANI DOLDU
ABD'nın insani yardımları indirdiği Gazze kıyısındaki alan dolma noktasına gelirken bugüne kadar deniz yoluyla gelen yardımların ne kadarının Gazzelilere ulaştığı hakkında bilgi verilmedi. Bu durum, Gazzeliler için hayal kırıklığına dönüşen yüzer liman projesinin ne kadar işe yaradığını tartışma konusu haline getirdi.

Gazze’ye yardımlar askıya alındı! ABD’nin 320 milyon dolarlık yüzer iskelesi sadece 11 gün faaliyette kaldıGazze’ye yardımlar askıya alındı! ABD’nin 320 milyon dolarlık yüzer iskelesi sadece 11 gün faaliyette kaldı

ABD donanması görüntüleri paylaştı: Gazze’de yüzer iskele inşası başladı! İnsani yardım mı ilhak desteği mi?ABD donanması görüntüleri paylaştı: Gazze’de yüzer iskele inşası başladı! İnsani yardım mı ilhak desteği mi?

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İran’da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı! Reformist Mesud Pezeşkiyan ile Said Celili yarışacak
İzmir’deki ikinci ’Seçil Erzan’ vakasında şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu! 1 kişi tutuklandı
TMO’ya karşı başlatılan kirli algıya sert tepki: 600’den fazla alım noktamızda bize gelen ürünlerin tamamını alacağız
Eylem Tok’un iade fikri FETÖ’cüleri panikletti! Elebaşı ve 227 örgüt yöneticisini korku sardı
Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Rafa Silva’nın rövanşı alınıyor
Türkiye FATF’ın gri listesinden çıktı| İş dünyasına yansımaları nasıl olacak? Sektörün önde gelen isimleri değerlendirdi
Bahar Candan ve ailesi günler sonra görüştü! Hastanedeki ilk sözleri herkesi şaşırttı
HSK’nın atama kararları Resmi Gazete’de! İşte 126 sayfalık isim isim tam liste
Transferde Hüseyin Yücel etkisi! Beşiktaş’a çifte yıldız
Emekliye en az 17 bin lira: Temmuz zammı ne kadar olacak? Hangi formüller var? Memur emeklilerinin aylıkları nasıl değişecek?
Deniz Akkaya kızıyla WhatsApp mesajlarını ifşa etmişti! Mahkemeden flaş karar
ABD’de ’’düello’’ tartışması sürüyor! Cumhuriyetçiler Biden’ı görevden alabilir
Başkan Erdoğan’dan cuma sonrası Esad’la görüşme için tarihi açıklama: Geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz
Fenerbahçe Batshuayi’yi aramayacak! Forvete süper yıldız geliyor
Türkiye FATF’ın gri listesinden çıktı! Şimdi ne olacak? ABD basını yazdı uzmanlar değerlendirdi | 10 soruda yeni dönemin şifreleri
SON DAKİKA