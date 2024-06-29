Gazze’ye yönelik sözde yardımlar durduruldu! ABD’nin 320 milyon dolarlık yüzer gemisi devre dışı kaldı

ABD'nin yaklaşık 320 milyon dolara yaptırdığı ve 17 Mayıs'ta faaliyete giren geçici iskele, hava koşulları nedeniyle daha önce de çekilmişti. Bu iskelenin üçüncü kez geri çekilmesi oluyor.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, gazetecilere yaptığı açıklamada "Bu hafta sonu beklenen olumsuz hava koşulları nedeni ile Merkez Komutanlığı (CENTCOM) geçici iskeleyi Gazze'deki yerinden kaldırdı ve İsrail'in Aşdod Limanı'na çekecek" dedi.

Singh, iskelenin yeniden kurulması için bir tarih vermedi ve "komutanlığın hafta sonu boyunca deniz durumunu değerlendirmeye devam edeceğini" belirtti.

ASKERİ AMAÇLARLA KULLANILDI

Yetersiz beslenmenin, 1 milyondan fazla çocuğun hayatını doğrudan tehdit ettiği ve bunlar arasında 3 bin 500'ünün gıda ve aşı eksikliği nedeniyle artık ölüme daha yakın olduğunu ifade eden Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite konuyla ilgili şunları söyledi:



"Yüzer iskele bir yalandan, düş satmaktan ve ABD'nin niyetini ifşa eden bir komplodan ibarettir. ABD Başkanı Joe Biden, söz konusu iskelenin maliyetinin 320 milyon doları aştığını iddia ettiğinde bazıları bu iskelenin, aç bırakma siyasetinin sona ermesinde önemli bir rol oynayacağını sandı ancak artan kıtlık ve açlık bu iskelenin Gazze halkına kötülükten başka bir şey getirmediğini ve halkın ihtiyacının yüzde 1'ini bile karşılamadığını gösterdi."



İsrail'i bu iskeleyi güvenlik ve askeri amaçlı kullanmakla suçlayan Sevabite, söz konusu iskelenin, ABD'nin de onayı ve bilgisi dahilinde "280 kişinin öldüğü, 698 kişinin yaralandığı" Nusayrat Mülteci Kampı katliamında büyük rol oynadığına işaret etti.