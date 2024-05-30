Gazze’ye yardımlar askıya alındı! ABD’nin 320 milyon dolarlık yüzer iskelesi sadece 11 gün faaliyette kaldı

ABD 'nin, İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze 'ye insani yardımların daha hızlı ulaşabilmesi için kurduğunu iddia ettiği yüzer iskeleler kıyıya vurdu. ABD'nin yüzer iskeleleri 23 günlük ömründe sadece 11 gün faaliyette kalabildi.

ABD 'nin yaklaşık 320 milyon dolara yaptırdığı ve 17 Mayıs'ta faaliyete giren geçici iskele 3 haftalık ömründe bir dizi "fiyasko" yaşarken, Gazze 'nin acil ihtiyacı olan insani yardımlar son yaşananların ardından askıya alındı.

ABD GEMİLERİ KIYIYA VURDU

Gazze'de ABD'nin yüzer iskelesine destek veren 4 geminin 25 Mayıs'ta akıntıya kapıldığı bilgisi paylaşıldı. Geçici iskelenin yapısını dengelemesi gereken bu gemilerden sadece birinin kurtarılabildiği belirtildi. Geriye kalan üç geminin ise İsrail'de kıyıya vurduğu aktarıldı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bu gelişmeler üzerine geçici iskelenin işlevselliğini koruduğunu açıklasa da sosyal medyada yüzer iskelenin "gerçekten yüzdüğünü" ortaya koyan görseller işin iç yüzünün hiç de öyle olmadığını gösterdi.

TAMİRİ BİR HAFTADAN UZUN SÜRECEK

Pentagon, daha sonra, geçici iskelenin olumsuz hava koşulları ve yükselen deniz seviyesi nedeniyle hasar gördüğünü, iskelenin "sökülerek" götürüleceğini ve tamirinin 1 haftadan uzun süreceğini açıkladı.

İsrail'in Aşdod kentindeki limana götürülmek üzere çekilme faaliyetlerine başlanan iskelenin ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından "rehabilite" edileceği bilgisi paylaşıldı.

Pentagon Sözcüsü Sabrina Singh, 28 Mayıs'taki açıklamasında, "İskele, Gazze halkına yardım ulaştırılmasında değerli olduğunu kanıtladı. İskele onarımı tamamlandıktan sonra amacımız yapının yeniden Gazze kıyısına getirilmesi. Böylece en çok ihtiyaç duyulan insani yardımlar yeniden iskeleden yapılabilecek." dedi.

SADECE 11 GÜN FAALİYETTE KALDI

Pentagon verilerine göre, iskelenin faaliyete başladığı 17 Mayıs'tan bu yana 1000 tondan fazla insani yardım Gazze'ye ulaştı.

Geçici iskele 23 günlük ömründe toplam 11 gün faaliyette kaldı.