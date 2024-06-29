Donald Trump, Joe Biden ile canlı yayın düellosunun ardından konuştu: "Sorun Biden'ın yaşı değil, yetersizliği"

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Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump, 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde rakibi Joe Biden'la yaptığı ilk canlı yayın tartışmasının ardından, "Sorun Biden'ın yaşı değil, yetersizliği." dedi. SEÇİM KAMPANYASINDA KONUŞTU Eski başkan ve başkan adayı Donald Trump, Biden ile canlı yayın yüzleşmesinden sonra Virginia'da düzenlediği seçim kampanyasında konuştu. 27 Haziran'da düzenlenen canlı yayın tartışmasında "ülkeyi yok etmeye çalışan adama" karşı büyük başarı elde ettiğini savunan Trump, Biden'ın "ne yaptığını bilmediğini" söyledi.

"SORUN BİDEN'IN YAŞI DEĞİL, YETERSİZLİĞİ" Trump, Biden'a dünyada hiç kimsenin saygı duymadığını belirterek, "Sorun Biden'ın yaşı değil, yetersizliği." değerlendirmesinde bulundu. Seçimin "güçlü ile zayıf, yeterli ile yetersiz ve barış ile savaş" arasında olduğunu ifade eden Trump, dünyanın hiç olmadığı kadar 3. Dünya Savaşı'na yaklaştığını savundu.