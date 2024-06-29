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Donald Trump, Joe Biden ile canlı yayın düellosunun ardından konuştu: "Sorun Biden'ın yaşı değil, yetersizliği"

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump, ülkesinin 5 Kasım'da gideceği başkanlık seçimleri öncesinde 81 yaşındaki rakibi ve mevcut ABD Başkanı Joe Biden ile çıktığı ilk canlı yayın sonrasında konuştu. Virginia'da düzenlediği seçim kampanyasında konuşan Trump, "Sorun Biden'ın yaşı değil, yetersizliği."değerlendirmesini yaptı.

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Giriş Tarihi 29 Haziran 2024, 01:21 Güncelleme 29 Haziran 2024, 01:27
Donald Trump, Joe Biden ile canlı yayın düellosunun ardından konuştu: Sorun Biden’ın yaşı değil, yetersizliği

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Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump, 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde rakibi Joe Biden'la yaptığı ilk canlı yayın tartışmasının ardından, "Sorun Biden'ın yaşı değil, yetersizliği." dedi.

SEÇİM KAMPANYASINDA KONUŞTU

Eski başkan ve başkan adayı Donald Trump, Biden ile canlı yayın yüzleşmesinden sonra Virginia'da düzenlediği seçim kampanyasında konuştu.

27 Haziran'da düzenlenen canlı yayın tartışmasında "ülkeyi yok etmeye çalışan adama" karşı büyük başarı elde ettiğini savunan Trump, Biden'ın "ne yaptığını bilmediğini" söyledi.

"SORUN BİDEN'IN YAŞI DEĞİL, YETERSİZLİĞİ"

Trump, Biden'a dünyada hiç kimsenin saygı duymadığını belirterek, "Sorun Biden'ın yaşı değil, yetersizliği." değerlendirmesinde bulundu.

Seçimin "güçlü ile zayıf, yeterli ile yetersiz ve barış ile savaş" arasında olduğunu ifade eden Trump, dünyanın hiç olmadığı kadar 3. Dünya Savaşı'na yaklaştığını savundu.

BIDEN YOĞUN ELEŞTİRİ ALDI

ABD'de, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Trump, ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı.

Trump, program boyunca rakibine karşı net üstünlük sağlayamasa da Biden ikinci adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek bir performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştiriye maruz kalmıştı.

BIDEN ADAYLIKTAN ÇEKİLİYOR İDDİASI

Biden'ın adaylıktan çekilmesi gerektiği yönünde tartışmalar alevlenirken, Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Chip Roy, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in "Anayasa'nın 25. Ek Maddesi'ni" kullanarak Başkan Biden'ı görevden alma çağrısı yapması için tasarı hazırlığında olduğunu duyurmuştu.

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