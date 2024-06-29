SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

ABD'den yeni hamle! Polonya'ya ilk sevkiyat gerçekleşti: NATO'nun doğu sınırına tanklar ve zırhlılar...

ABD, NATO'nun doğu sınırını Rusya'ya karşı daha da güçlendirme planı kapsamında Polonya'daki depolama tesisine ilk tank ve zırhlı araç sevkiyatını yaptı. Ukrayna sınırından yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta bulunan tesiste toplam 85 tank, 190 zırhlı araç, 35 topçu silahı ile çeşitli mühimmat depolanacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Haziran 2024, 19:19 Güncelleme 29 Haziran 2024, 19:19
ABD’den yeni hamle! Polonya’ya ilk sevkiyat gerçekleşti: NATO’nun doğu sınırına tanklar ve zırhlılar...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ABD, NATO'nun doğu sınırlarını güçlendirme planı çerçevesinde Polonya'nın Powidz kasabasındaki depolama tesisine ilk tank ve zırhlı araç sevkiyatını gerçekleştirdi.

ABD, POLONYA'YDA TESİS KURUYOR

"Stars and Stripes" gazetesinin haberine göre, ABD Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, 14 M1 Abram tankı ile bir M88 zırhlı aracın dün demir yoluyla Powidz'deki üsse sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, 405. Ordu Saha Destek Tugayınca idare edilecek Powidz'deki tesisin, "NATO'nun 30 yılı aşkın süredir kurmuş olduğu en önemli tesislerden biri olacağı" kaydedildi.

UKRAYNA'DAN 400 KM UZAKLIKTA

Gelecek yıl tam olarak faaliyete geçecek, Ukrayna sınırından yaklaşık 400 kilometre uzaklıktaki tesise, toplamda 85 tank, 190 zırhlı araç, 35 topçu silahı ile çeşitli mühimmat depolanacak.

Tugay komutanı Albay Ernest Lane II, yaptığı açıklamada, tesisin, NATO'nun operasyonel kabiliyetini güçlendireceğini belirterek, "Stratejik konumu, bize ulaşımda birden fazla seçeneğin yanı sıra sevkiyat konusunda farklı tercihler sağlıyor." ifadesini kullandı.

SEVKİYAT SÜRESİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALACAK

Depolama tesisleri sayesinde, savaş, tatbikat veya eğitimler için gerekli tank, zırhlı araç ve mühimmatın sevkiyat süresinin 60 günden bir haftanın altına düşürülmesi amaçlanıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA