ABD’den yeni hamle! Polonya’ya ilk sevkiyat gerçekleşti: NATO’nun doğu sınırına tanklar ve zırhlılar...

ABD, NATO'nun doğu sınırlarını güçlendirme planı çerçevesinde Polonya'nın Powidz kasabasındaki depolama tesisine ilk tank ve zırhlı araç sevkiyatını gerçekleştirdi.

ABD, POLONYA'YDA TESİS KURUYOR

"Stars and Stripes" gazetesinin haberine göre, ABD Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, 14 M1 Abram tankı ile bir M88 zırhlı aracın dün demir yoluyla Powidz'deki üsse sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, 405. Ordu Saha Destek Tugayınca idare edilecek Powidz'deki tesisin, "NATO'nun 30 yılı aşkın süredir kurmuş olduğu en önemli tesislerden biri olacağı" kaydedildi.