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Nijerya’da bir haftada 140 terörist ve çete üyesi etkisiz hale getirildi

Nijerya’da terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP ile çetelere yönelik düzenlenen operasyonlarda, son bir hafta içinde 140 terörist etkisiz hale getirildi.

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Giriş Tarihi :25 Ekim 2024 , 01:44 Güncelleme Tarihi :25 Ekim 2024 , 01:44
Nijerya’da bir haftada 140 terörist ve çete üyesi etkisiz hale getirildi

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Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, düzenlediği haftalık basın toplantısında, ülkenin artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Buba, bir hafta içinde farklı bölgelerde terör örgütleri ve silahlı çetelere yönelik düzenlenen operasyonlar sonucunda 140 terörist ve çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini, 135 kişinin ise gözaltına alındığını açıkladı. Ayrıca fidye için rehin tutulan 76 kişinin de kurtarıldığını belirten Buba, operasyonların ülkenin güvenliğini sağlama amacı taşıdığını vurguladı.

NİJERYA'DA GÜVENLİK KRİZİ DERİNLEŞİYOR

Nijerya, uzun süredir Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele ediyor. Özellikle silahlı çetelerin insan kaçırma eylemleri, ülkede büyük bir sorun haline gelmiş durumda. Kaçırılan kişiler genellikle fidye karşılığı serbest bırakılıyor, bu da suçun devam etmesine yol açıyor. Nijerya yasalarına göre insan kaçırma suçu idamla cezalandırılmasına rağmen, bu tür olayların sıkça yaşanması dikkat çekiyor. Silahlı gruplar, genellikle kuzeydeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alıyor.

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