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Yunanistan’da halk polisle çatışıyor! Hayat durdu: Toplu taşıma yok iş yerleri kepenk kapattı

Yunanistan’da iki yıl önce 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının yıldönümünde hayat resmen durdu. Başkent Atina'da Sintagma Meydanı'nda toplanan binlerce kişi "Adalet istiyoruz" sloganları atıyor. Uçak ve tren seferleri iptal edildi. Toplu taşıma dururken iş yerleri ise kepenk kapattı. Göstericiler ile polis arasında çatışma çıkarken birçok gösterici gözaltına alındı.

AA AA
Giriş Tarihi :28 Şubat 2025 , 14:18 Güncelleme Tarihi :28 Şubat 2025 , 15:59
Yunanistan’da halk polisle çatışıyor! Hayat durdu: Toplu taşıma yok iş yerleri kepenk kapattı

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Yunanistan'da grev ve protestolar dolayısıyla hayat durma noktasına geldi. 2 yıl önce 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının yıl dönümü nedeniyle ülke genelinde düzenlenen grev ve protestolar düzenlenirken hükümete tepki yağıyor.

Yunanistan'da halk meydanlarda, AAYunanistan'da halk meydanlarda, AA

BİNLERCE KİŞİ MEYDANLARA İNDİ

Başkent Atina'da Sintagma Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, "Adalet istiyoruz" sloganları atarak hükümete tepki gösterdi.

Atina'da göstericiler polisle çatışıyor!

POLİSLE GÖSTERİCİLER ARASINDA ÇATIŞMA ÇIKTI

Göstericiler ile polis arasında çatışma çıktı ve birçok gösterici gözaltına alındı.

İŞ YERLERİ KEPENK İNDİRDİ

Kazada yakınlarını kaybeden ailelerin öncülük ettiği gösteriye, Atina'da birçok iş yeri kepenk indirerek destek verdi.

Yunanistan'da halk meydanlarda, AAYunanistan'da halk meydanlarda, AA

TOPLU TAŞIMA YOK UÇUŞ YOK

Grev kapsamında uçuşlar ve tren seferleri iptal edilirken, feribot seferleri durduruldu ve toplu taşıma büyük ölçüde aksadı.

Yunanistan'da halk meydanlarda, AAYunanistan'da halk meydanlarda, AA

YURT DIŞINDA DA PROTESTO VAR

Ülke genelinde ve yurt dışında toplam 300'den fazla şehirde protestolar düzenleniyor.

Yunanistan'ın en büyük işçi sendikası Genel İşçi Konfederasyonu (GSEE) Başkanı Yannis Panagopulos, gösteride yaptığı konuşmada, "Gerçeklerin tamamı açığa çıkmalı ve sorumlular, makamları ne kadar yüksek olursa olsun hesap vermelidir." dedi.

Yunanistan'da halk meydanlarda, AAYunanistan'da halk meydanlarda, AA

57 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Yunanistan'ın Tesalya bölgesine bağlı Tempi kasabasında 23 Şubat 2023 tarihinde bir yolcu treni ile ticari tren çarpışmış ve kazada 57 kişi hayatını kaybetmişti.

Yunanistan'da tren kazası, Takvim Fotoğraf ArşiviYunanistan'da tren kazası, Takvim Fotoğraf Arşivi

Kazaya ilişkin yapılan araştırma sonucu hazırlanan ve dün açıklanan raporda, kazanın insan hatası, personel eksikliği, demir yolu altyapısının eskimesi ve yetersiz eğitim nedeniyle meydana geldiği belirtilmişti.

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