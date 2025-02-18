Gazze’de yedinci takas olacak mı? İsrail basını “Hamas cumartesi 6 rehineyi serbest bırakacak” dedi

İsrail gazetesi The Jerusalem Post, Gazze'de ateşkes anlaşması kapsamındaki yedinci rehine takasının cumartesi günü yapılacağını iddia etti.

Gazze'de esir takası, EPA

GAZZE'DE YENİ TAKAS İDDİASI

The Jerusalem Post, "Hamas'ın elinde halen 6 canlı rehine bulunuyor; bunların ilk aşamada serbest bırakılması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

The Jerusalem Post'a konuşan kaynak Hamas'ın Şalit Anlaşması kapsamında serbest bırakılan ve daha sonra tekrar hapse atılan Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını hızlandırma isteği olduğunu söyledi.