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Gazze’de yedinci takas olacak mı? İsrail basını “Hamas cumartesi 6 rehineyi serbest bırakacak” dedi

İsrail basını Gazze’de ateşkes anlaşması kapsamındaki yedinci rehine takasının cumartesi günü yapılacağını iddia etti. The Jerusalem Post, “Hamas'ın elinde halen 6 canlı rehine bulunuyor; bunların ilk aşamada serbest bırakılması bekleniyor.” dedi.

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Giriş Tarihi :18 Şubat 2025 , 13:27 Güncelleme Tarihi :18 Şubat 2025 , 13:28
Gazze’de yedinci takas olacak mı? İsrail basını Hamas cumartesi 6 rehineyi serbest bırakacak dedi

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    İsrail gazetesi The Jerusalem Post, Gazze'de ateşkes anlaşması kapsamındaki yedinci rehine takasının cumartesi günü yapılacağını iddia etti.

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    The Jerusalem Post, "Hamas'ın elinde halen 6 canlı rehine bulunuyor; bunların ilk aşamada serbest bırakılması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

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    The Jerusalem Post'a konuşan kaynak Hamas'ın Şalit Anlaşması kapsamında serbest bırakılan ve daha sonra tekrar hapse atılan Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını hızlandırma isteği olduğunu söyledi.

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