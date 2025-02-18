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İtalya’da petrol tankerinde patlama! Rusya’dan Avrupa’ya petrol mü taşıyordu?

İtalya’da Rusya’dan Avrupa’ya petrol taşıdığı iddia edilen petrol tankeri Seajewel’de iki patlama meydana geldi. Geminin mürettebatı tankere patlayıcı yerleştirildiğini iddia etti.

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Giriş Tarihi :18 Şubat 2025 , 12:48 Güncelleme Tarihi :18 Şubat 2025 , 13:09
İtalya’da petrol tankerinde patlama! Rusya’dan Avrupa’ya petrol mü taşıyordu?

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    İtalyan haber ajansı IVG, yaptırımlara rağmen Rusya'dan Avrupa'ya petrol taşıdığı iddia edilen petrol tankeri Seajewel'de, İtalya'nın kuzeyindeki Savon kentinde iki patlama meydana geldiğini bildirdi.

    PETROL TANKERİNDE İKİ PATLAMA

    IVG, patlamanın nedeninin bilinmediğini bildirdi. Ancak geminin mürettebatı, iki yüksek patlama sesi duyduklarını ve hasarlı gövdenin içbükey deformasyon gösterdiğini, bunun da muhtemelen patlayıcı cihazların kullanıldığını gösterdiğini belirtti.

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    TANKERE PATALYICI MI KONULDU?

    Hasarın su hattının altında olması ve yakınlarda balık ölümlerinin olmasının, patlayıcı cihazların kullanıldığı teorisini daha da desteklediği öne sürülüyor.

    Savona Sahil Güvenlik dalgıçlarla yerinde bir soruşturma yürütüyor.

    Seajewel, 2024 yılında üç kez (şubat, mart ve mayıs aylarında) Rus kargosu yüklenen ve her boşaltmanın ardından geri dönen tankerlerden biri.

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