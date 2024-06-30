PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Gazze’de yakıt tükenmek üzere! Sağlık Bakanlığı uyardı: Hastaneler 48 saat içinde hizmet dışı kalacak

Gazze Sağlık Bakanlığı İsrail saldırılara ve sivil altyapıya zarar vermeye devam ederken bölgede yakıtın tükenmek üzere olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan uyarıda yakıt tükendiği için hastanelerin 48 saat içinde hizmeti durduracağını duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Haziran 2024, 13:32 Güncelleme 30 Haziran 2024, 13:36
Gazze’de yakıt tükenmek üzere! Sağlık Bakanlığı uyardı: Hastaneler 48 saat içinde hizmet dışı kalacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İsrail Gazze'de saldırılara devam ediyor. Gazze Sağlık Bakanlığı aylardır devam eden saldırılarının sonucunda yakıtın tükendiğini belirtirken 48 saat içinde bölgedeki hastane ve oksijen istasyonlarının çalışmalarını durduracağı konusunda uyarıda bulundu.

GAZZE'DE YAKIT TÜKENMEK ÜZERE

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yakıt girişine izin vermemesi nedeniyle jeneratörleri çalıştırmak için gereken yakıtın tükenmek üzere olduğu kaydedildi.

Gazze'nin genelinde geride kalan hastane, sağlık merkezi ve oksijen istasyonlarının gerekli yakıtın tükenmesi sonucu 48 saat içinde hizmet dışı kalacağı konusunda uyarıda bulunuldu.

Gazzeye yönelik sözde yardımlar durduruldu! ABD’nin 320 milyon dolarlık yüzer gemisi devre dışı kaldıGazzeye yönelik sözde yardımlar durduruldu! ABD’nin 320 milyon dolarlık yüzer gemisi devre dışı kaldı

Bakanlığın mevcut yakıtın idareli kullanılması için aldığı sıkı önlemlere rağmen, yakıtın tükenmek üzere olduğu aktarıldı.

İlgili tüm uluslararası ve insan hakları kuruluşlarına, Gazze'deki hastaneler için gerekli yakıtın yanı sıra jeneratör ve yedek parçalarının sağlanması için acilen müdahale etmeleri çağrısında bulundu.

HASTANELER HİZMET DIŞI KALACAK

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiye, 28 Haziran'daki açıklamasında jeneratörleri çalıştıracak yakıt olmaması sebebiyle hastanenin birkaç saat içinde hizmet dışı kalacağı konusunda uyarmıştı.

Ebu Safiye, yakıt olmaması durumunda Gazze'nin kuzeyindeki tek hastanenin hizmet dışı kaldığını ilan edeceklerini; bunun, kuvözde bebeklerin ve hastaların ölmesi anlamına geldiğini belirtmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 834 Filistinli öldü, 86 bin 858 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Bir izmaritin bedeli 50 hektarlık alan oldu! İşte İzmir’deki yangın faciasının çıkış anı
İzmir ve diğer illerde alevler kontrol altına alındı! Mendres’i yakan ’hobi’ Çeşme’de izmarit izi: Bakan ’haftaya dikkat’ diyerek uyardı
TT Sanal Santral
Ankara ve Şam’ın normalleşme adımları PKK’yı sıkıştırdı! İlk hedefleri SDG olacak endişesi... Diyaloğun meyvesi ’Ebu Zendin’
Dünya servetini nükleer savaşa yatırıyor: Silah şirketleri bir yılda milyarlarca dolar kazandı! Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?
CHP’li Belediye Başkanı Hikmet Dönmez’den skandal! Makamında adam dövdürdü, gözaltına alındı
Macron aşırı sağın zaferinden sonra parlamentoyu feshetmişti! Fransa erken genel seçim için sandık başında
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vergi taslağını iş dünyasına anlatacak! Yurt dışı çıkış harcı için 2 formül masada
Joe Biden’a Demokrat darbesi: CNN canlı yayınında tuzağa düşürdüler! ABD medyasından veto: Kamuya hizmet için adaylıktan çekil
Hollanda’dan Etiler’e... ’Cherokee’ soruşturmasında kara para ağı deşifre oldu! Kod adı Enzo, 6 yılda aklanan milyonlar...
EMEKLİYE EK ÖDEME ZAMMI | 3 Temmuz sonrası maaşlar nasıl değişecek? Ek ödeme zammı nasıl hesaplanacak?
AK Parti’nin Kızılcahamam’daki Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın programı belli oldu
Kiralardaki %25 zam sınırı kalkıyor! Artık enflasyona bakılacak! Ev sahibi zam yapabilir mi?
Sinan Oğan’dan Kemal Kılıçdaroğlu itirafı: Ne teklif etti? Kazanırsak yönetemeyeceğiz dedi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NUN Okullarında torununun mezuniyet törenine katıldı
SON DAKİKA