Hamas’tan ateşkes açıklaması! İsrail tarih vermişti: İzzet er-Rişk ‘Bize ulaşmadı’ dedi

İsrail'in önümüzdeki hafta ateşkes ve esir takası görüşmelerinin devam edeceğini iddia etmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi.

HAMAS'TAN ATEŞKES AÇIKLAMASI

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, ateşkes müzakerelerine ilişkin aracılardan kendilerine henüz bir şeyin ulaşmadığını söyledi.

Rişk, İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan İsrail'in esir takası ve ateşkes müzakerelerine gelecek hafta devam edileceği haberine ilişkin açıklama yaptı.

İSRAİL'E YALANLAMA

Müzakereler hakkında aracılardan kendilerine henüz bir şeyin ulaşmadığını belirten Rişk, daha önce istenilen şeyin Gazze Şeridi'nde daimi ve tam bir ateşkes olduğunu, bunun yalnızca Refah'ta değil tüm Gazze Şeridi'nde gerçekleşmesinin gerektiğini ve Filistin halkının beklentisinin de bu yönde olduğunu bildirdi.

"NETANYAHU LAF OYUNLARI YAPIYOR"

Rişk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrailli esirleri hiç umursamadığını belirterek, şöyle konuştu:

Netanyahu, laf oyunları yapıyor ve esirlerle ilgileniyormuş gibi sahte izlenimler vermekten yorulmuyor. Gazze Şeridi'nde saldırıları sürdürmek için daha fazla zaman kazanmaya çalışıyor.

KAN TARİH VERİP DUYURMUŞTU

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail, ABD ve Katar'dan yetkililerin İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes müzakerelerinin yeniden başlatılması ve taraflar arasındaki esir değişimini görüşmek üzere dün Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldiklerini duyurmuştu.