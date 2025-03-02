CANLI ANLATIM | İsrail’den kalleş karar! Gazze’ye yardım girişlerini durdurdu | Netanyahu’dan peş peşe saldırı tehdidi

İşgalci İsrail, Hamas ile ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesiyle Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerini durdurduğunu açıkladı.
İnsani yardımların durdurulmasına, anlaşmanın 42 günlün birinci aşamasının dün itibariyle sona ermiş olması ve Hamas'ın İsrail'in kabul ettiği görüşmelere devam edilmesine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un taslağını kabul etmemesi gerekçe gösterildi.
İsrail, esirlerin serbest bırakılması sağlanmadan ateşkese devam etmeyeceği tehdidinde bulundu.
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından Hamas'ın sunulan şartları kabul etmemesi ve İsrailli esirleri teslim etmemesi durumunda daha ileri adımlar atacakları tehdidinde bulundu.
Netanyahu, X hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür ederek "İsrail'in Beyaz Saray'da sahip olduğu en büyük dost Başkan Trump bu dostluğu her gün gösteriyor." dedi.
Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri yerinden etme planıyla ve İsrail'in istediği silahları göndererek bu dostluğunu açıkça gösterdiğini söyleyen Netanyahu, Trump'ın İsrail'e İran'a karşı "işi bitirmek" için mühimmat göndererek ve Hamas'a esirleri bırakması için baskı yaparak yardımcı olduğunu ileri sürdü.
Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un "geçici ateşkesi 50 gün uzatma" planını "Bu süre zarfında Gazze'deki savaşı sona erdirecek kalıcı bir ateşkesin koşullarını tartışabiliriz." diye savundu.
Bu plana göre, Gazze Şeridi'nde kalan İsrailli esirlerin yarısının hemen serbest bırakılacağını, kalan yarısının ise kalıcı ateşkes üzerinde anlaşmaya varılırsa salıverileceğini aktaran Netanyahu, İsrail'in bu planı kabul ettiğini, Hamas'ın ise reddettiğini öne sürdü.
Netanyahu, Hamas'ın "kalıcı bir ateşkes için hiçbir şekilde kabul edilemeyecek teklifler" sunduğunu iddia etti.
İsrail'in Gazze'ye insani yardım malzemesi girişini durdurduğunu hatırlatan Netanyahu, bu malzemelerin Gazze halkına ulaşmadığını ileri sürdü.
Netanyahu, "Hamas esirlerimizi tutmaya devam ederse daha ileri adımlar atacağız." tehdidinde bulunarak ABD ve Başkan Trump'ın İsrail'i bu konuda destekleyeceğini savundu.
Netanyahu, kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, anlaşmanın ilk aşamasının uzatılmasını istediklerini belirterek Gazze'ye saldırılara tekrar başlayabileceklerini ima etti.
Netanyahu, İsrailli yetkililerle dün yaptığı toplantıda, Witkoff'un ramazan ayı ve Hamursuz Bayramı boyunca ilk aşamanın uzatılmasını öngören çerçeve teklifi benimseme kararı aldıklarını söyledi.
Hamas'la varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına göre, İsrail'in "müzakerelerin etkisiz kaldığı izlenimini edinmesi" durumunda ilk aşamanın bitmesinin ardından Gazze'de saldırıları yeniden başlatabileceğini iddia eden Netanyahu, "Bu madde önceki ABD yönetiminin bir yan mektubuyla desteklenmiş ve Trump yönetiminin de tam desteğini almıştır." dedi.
GAZZE'DEKİ FİLİSTİNLİLERE "BEDAVA YEMEK OLMAYACAK"
Netanyahu, Gazze'ye insani yardımların girişlerini bugün itibarıyla durdurma kararı almalarına ilişkin, "Bir hususu açıklığa kavuşturmak istiyorum: Bedava öğle yemeği olmayacak." ifadesini kullandı.
Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasının müzakerelerine derhal başlanması çağrısı yapan Hamas'ın Witkoff'un ilk aşamanın uzatılması teklifini reddettiğini söyleyen Netanyahu, "Bu sabah itibarıyla Gazze'ye mal ve malzeme girişinin engellenmesine karar verdik." dedi.
Netanyahu, "Hamas tutumunu sürdürür ve esirleri serbest bırakmazsa, burada ayrıntılarına girmeyeceğim başka sonuçlar da olacaktır." ifadeleriyle Gazze'ye saldırıları tekrar başlatabileceklerini ima etti.
Gazze'deki hükümet, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yardım girişini engellemesinin, aç bırakma yöntemiyle bölgedeki soykırımı sürdüreceği anlamına geldiği uyarısında bulundu.
Hükümetin Medya Ofisi, Tel Aviv hükümetinin Gazze Şeridi'ne insani yardım malzemesinin girişinin durdurulması kararına ilişkin açıklama yaptı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yardım girişini durduracağını duyurmasının, "verdiği sözleri ve ateşkes anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini yeniden teyit etmesi" anlamına geldiği kaydedildi.
Bu kararın, "Tel Aviv'in suçunu yansıttığı" aktarılan açıklamada, ayrıca bunun Filistin halkına karşı uygulanan soykırımın devamı olacağı kaydedildi.
İsrail'in, "uluslararası yasaları umursamadığını ve insan hakları hukukunu hiçe saydığını" bir kez daha teyit ettiği belirtilen açıklamada, İsrail'in saldırılarıyla bölgeyi yakıp yıkması nedeniyle tüm üretim ve iş sektörlerinin durduğu bölgede, yardım girişlerinin engellenmesinin, gıda tedarikini yardımlarla sağlayan Filistinliler için "aç bırakma" anlamına geldiği vurgulandı.
Garantör olan arabuluculardan, "anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini tüm aşamalarda yerine getirmesi, insani protokolü uygulaması ve Gazze Şeridi'ne barınak ve yardım malzemeleri ile kurtarma ekipmanı ve mekanizmalarının girişi için İsrail'e baskı yapılması" istenen açıklamada, İsrail'e ve onu destekleyenlere baskı yapılması, 2,4 milyondan fazla insanı aç bırakarak, insanlığa karşı işlenen suç, etnik temizlik ve soykırımın durdurulması için kararlı bir uluslararası tavır sergilenmesi çağrısında bulunuldu.
İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulmasına karar verdiğini duyurmuştu.
İnsani yardımların durdurulmasına, anlaşmanın 42 günün birinci aşamasının dün itibariyle sona ermiş olması ve Hamas'ın İsrail'in kabul ettiği görüşmelere devam edilmesine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un taslağını kabul etmemesi gerekçe gösterildi.
İsrail, esirlerin serbest bırakılması sağlanmadan ateşkese devam etmeyeceği tehdidinde bulundu.
Hamas ise İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini durdurma kararına sert tepki göstererek, bunun bir savaş suçu olduğunu ve ateşkes anlaşmasına açık bir darbe niteliği taşıdığını belirtmişti.
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının aşamaları arasında doğrudan bir geçiş olmadığını ve bunun ABD tarafından yan bir mektupla güvence altına alındığını savundu.
Saar, İsrail'i ziyaret eden Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile Batı Kudüs'te düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.
Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması hakkında sorulan soruya yanıt veren Saar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff tarafından sunulan ve esirlerin serbest bırakılması karşılığında Ramazan ayı boyunca ve Yahudilerin Hamursuz Bayramı (12-20 Nisan) süresince Gazze'de ateşkesi 50 gün uzatma teklifini kendilerinin kabul ettiklerini, Hamas'ın ise reddettiğini öne sürdü.
Saar, Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini bu yüzden durduklarını ve taahhütlerini son güne kadar yerine getirdiklerini iddia etti.
Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden gelen ve anlaşmanın aşamaları arasında doğrudan bir geçiş olmadığını "açıkça belirten bir yan mektubun" varlığından söz eden Saar, esirlerin serbest bırakılması karşılığından ikinci aşama dahil müzakereleri sürdürmeye hazır olduklarını savundu.
Saar, Hırvat mevkidaşına da bu konularda bilgi verdiğini söyledi.
Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından Gazze'ye yeniden saldırı sinyali veren katil İsrail hükümeti, 29 Mayıs'a kadar İsrail ordusuna 400 bin yedek askeri çağırma yetkisi veren kararı onayladı.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, kararın metnini paylaşarak "Hükümet bu sabah 400 bin yedek askerin daha orduya çağrılabilmesini onayladı." ifadesini kullandı.
İsrail ordusuna ihtiyaç halinde 400 bin yedek askeri 29 Mayıs 2025 tarihine kadar silah altına alabilme yetkisi veren karar, İsrail ordusuna daha önce verilen 320 bin yedek askeri çağırma yetkisinin bugün sona ermesinin ardından geldi.
Kanal 14 televizyonuna göre, Gazze'ye yönelik saldırıların başlama ihtimali nedeniyle bu kararı alan İsrail hükümeti, 400 bin yedek asker için seferberlik çağrısı yapabilecek.
Haberde, hükümete "2025'in de 2024'e benzer şekilde bir savaş yılı olması beklenmektedir ve geçici ateşkesler olsa bile çeşitli bölgelerde istikrarsızlık yaşanmaktadır." ifadesiyle kararın onaylanması gerektiği tavsiyesinde bulunulduğu kaydedildi.
Hamas, İsrail’in Gazze Şeridi’ne insani yardım girişini durdurma kararına sert tepki göstererek, bunun bir savaş suçu olduğunu ve ateşkes anlaşmasına açık bir darbe niteliği taşıdığını belirtti.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "(İsrail Başbakan Binyamin) Netanyahu’nun insani yardımı durdurma kararı ucuz bir şantaj, bu bir savaş suçu ve anlaşmaya karşı bariz bir darbedir. Arabulucular ve uluslararası toplum, işgale baskı yapmalı ve Gazze Şeridi’ndeki 2 milyondan fazla insana yönelik cezai ve ahlaksız uygulamaları durdurmak için harekete geçmelidir." ifadeleri kullanıldı.
Netanyahu'nun Gazze'deki ateşkes anlaşmasına aykırı olarak ABD'nin önerilerini kabul ettiğine ilişkin beyanının, anlaşmayı inkar etme ve ikinci aşama için müzakerelere girmekten kaçınmaya yönelik açık bir girişim olduğu vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Savaş suçlusu Netanyahu, faşist ordusunun 15 aydan fazla süren saldırılarıyla sahada tesis edemediği siyasi gerçekleri dayatmaya çalışıyor. Kendi iç siyasi çıkarları için anlaşmayı bozarak, Gazze’deki esirler ile sivil halkın canı pahasına yeni bir kriz yaratmayı hedefliyor." ifadelerine yer verildi.
İsrail'in, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği yönündeki iddialarının yanıltıcı ve temelsiz olduğu belirtilen açıklamada, "Bu iddialar, Gazze'de yüzden fazla insanın ölümüne yol açan, insani protokolü bozan, barınma ve yardım araçlarının girişini engelleyen, Gazze'deki insani felaketi derinleştiren günlük ve sistematik anlaşma ihlallerini örtbas etmeye yönelik başarısız bir girişimdir." denildi.
Açıklamada, Netanyahu ve hükümetinin tutumunun, anlaşmanın 14. maddesine (ilk aşamaya ilişkin tüm prosedürlerin ikinci aşamada da devam edeceği) aykırı olduğu ve bu maddenin, garantör ülkelerin ikinci aşamanın uygulanmasına yönelik çabalarını sürdürmesi gerektiğini açıkça belirttiği ifade edilerek, "ABD yönetimini, Netanyahu’nun Filistin halkına yönelik faşist planlarını desteklemekten vazgeçmeye çağırıyoruz." denildi.
HAMAS: ANLAŞMANIN ÜÇ AŞAMALI UYGULANMASINA BAĞLIYIZ
"İmzalanan anlaşmayı üç aşamada uygulama taahhüdümüzü yineliyoruz ve anlaşmanın ikinci aşaması için müzakerelere başlamaya hazır olduğumuzu defalarca duyurduk." denilen Hamas açıklamasında, arabuluculara, anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini tüm aşamalarında yerine getirmeleri, insani protokolü uygulamaya koymaları ve Gazze Şeridi'ne barınak ve kurtarma ekipmanlarının ulaştırılması için İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.
İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bu sabah itibariyle Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulmasına karar verdiği açıklamasında bulunmuştu.
İnsani yardımların durdurulmasına, anlaşmanın 42 günün birinci aşamasının dün itibariyle sona ermiş olması ve Hamas'ın İsrail'in kabul ettiği görüşmelere devam edilmesine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un taslağını kabul etmemesi gerekçe gösterildi.
İsrail, esirlerin serbest bırakılması sağlanmadan ateşkese devam etmeyeceği tehdidinde bulundu.
ESİR TAKASI VE ATEŞKES ANLAŞMASI
Gazze Şeridi'nde 19 Ocak’ta ateşkes anlaşması kapsamında Hamas ile İsrail arasında esir takası ve ateşkese karar verilmişti. Mısır ve Katar arabuluculuğunda, ABD’nin desteğiyle sağlanan anlaşma, her biri 42 gün sürecek üç aşamalı bir planı içeriyor.
İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal ediyor.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, 11 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in varılan ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde doğrudan düzenlediği saldırılarda 93 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin sağlandığı 19 Ocak'a kadar devam eden saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 48 bin 388'e, yaralıların sayısının ise 111 bin 803'e yükseldiği bildirildi.
İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA), Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Hanun kasabasında sivillerin bulunduğu bir bölgeyi hedef alması sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Gazze'deki sağlık ekiplerinin yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusuna ait İHA Beyt Hanun kentindeki el-Mısriyyin Mahallesi’nde Filistinli bir grup sivili hedef aldı.
Saldırı sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Gazze Şeridi'nde 19 Ocak’ta ateşkes anlaşması kapsamında Hamas ile İsrail arasında esir takası ve ateşkese karar verilmişti. Mısır ve Katar arabuluculuğunda, ABD’nin desteğiyle sağlanan anlaşma, her biri 42 gün sürecek üç aşamalı bir planı içeriyor.
İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal ediyor.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, 11 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in varılan ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde doğrudan düzenlediği saldırılarda 93 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin sağlandığı 19 Ocak'a kadar devam eden saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 48 bin 388'e, yaralıların sayısının ise 111 bin 803'e yükseldiği bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'e yaklaşık 4 milyar dolarlık silah satışının teslimatını hızlandırmak amacıyla bildiri imzaladığını duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Rubio, eski Başkan Joe Biden yönetiminin İsrail'e yönelik "kısmi silah ambargosu" kararını geri çevirdi.
İsrail'e yaklaşık 4 milyar dolarlık silah satışının teslimatını hızlandırmak için bildiri imzaladığını aktaran Rubio, Başkan Donald Trump yönetiminin göreve başlamasından bu yana İsrail'e yaklaşık 12 milyar dolarlık silah satışını onayladığını ifade etti.
Rubio, ABD'nin İsrail'i desteklemeyi sürdüreceğini kaydetti.
ABD yönetimi, 8 Şubat'ta İsrail'e toplam değeri 7,4 milyar doları bulan, aralarında farklı kategorilerde binlerce füze ve mühimmatın yer aldığı yeni silah satışına onay vermişti.
Bu kapsamda İsrail'e 2 bin 166 küçük çaplı bomba, 2 bin 800 genel amaçlı 500 kilogramlık bomba, 13 bin Müşterek Doğrudan Saldırı Mühimmatı (JDAM) güdüm kitinin yanı sıra farklı kategorilerde binlerce bomba ve güdüm kiti teslim edilecek.