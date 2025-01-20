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Gazze’de 471 gün sonra gelen ateşkes! Hamas 3 İsrailli rehineyi teslim etti

Gazze’de 471 gün sonra ateşkes ilan edildi. İlk etapta 3 kadın rehine, İsrail’e geri verildi. Tutuklu 90 Filistinli’nin serbest bırakılması bekleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Ocak 2025
Gazze’de 471 gün sonra gelen ateşkes! Hamas 3 İsrailli rehineyi teslim etti

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    Hamas ve İsrail arasında mutabakata varılan Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması TSİ 12:15'te resmen uygulamaya girdi. Saat 17:00 itibariyle de 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de rehin tutulan 3 İsrail vatandaşı Hamas tarafından Kızılhaç görevlilerine teslim edildi.

    Anlaşma uyarınca, İsrail vatandaşları Romi Gonen, Emily Damari ve Doron Steinbrecher, Kızılhaç ekibi tarafından önce Netzarim Koridoru'na sevk edildi. Bu rehinelere karşılık Tel Aviv yönetiminin ilk aşamada 90 Filistinli tutukluyu serbest bırakacağı bildirildi.

    İSRAİLLİ 33 REHİNE
    İsrail hükümetinin bakanlar kurulu toplantısı sonrasında yayınladığı karara göre; anlaşma kapsamında 33 İsrailli esire karşılık 1167'si 7 Ekim 2023'ten sonra tutuklanan Gazze sakini Filistinli olmak üzere 1900'den fazla Filistinli'nin serbest kalacağı kaydedildi.

    Anlaşmada Filistinli bazı esirlerin sınır dışı edilmesi şartının da bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana gözaltında tutulan 19 yaşın altındaki tüm kadın ve çocukları da serbest bırakacağı bildirildi. İsrail bırakılan her bir İsrailli esir için 30 Filistinli esir, her bir asker ya da güvenlik gücü için ise 50 Filistinliyi serbest bırakacağını da bildirdi.

    TÜRKİYE'NİN ETKİSİ ÇOK BÜYÜK
    Hamas Siyasi Büro Üyesi Nazzal, ateşkes müzakerelerinde anlaşma noktasına gelinmesinde Türkiye'nin etkisinin çok büyük olduğunu söyledi.

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