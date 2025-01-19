Esir takası sırasında kaos: Yerleşimciler Batı Şeria’yı ateşe verdi

Hamas ile İsrail arasında esir takası anlaşması gerçekleşirken, bir grup Yahudi işgalci Batı Şeria'nın Sincil köyünde bir evi ve iki aracı ateşe verdi.

Yangın sırasında evde bulunan 86 yaşındaki bir Filistinli kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

KÖYE GİRİŞLERİ ENGELLEDİLER

Bölgedeki şiddet bununla sınırlı kalmadı. Turmusaya köyünde yerleşimciler araçları ve evleri ateşe verdi, yangınlar hâlâ kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Funduk köyünde ise Yahudi işgalciler Filistinlilerin geçişini ve köye girişini engelledi. Köyde kundaklama olaylarının devam ettiği bildirildi.