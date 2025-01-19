PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Esir takası sırasında kaos: Yerleşimciler Batı Şeria’yı ateşe verdi

Hamas ile İsrail arasında esir takası anlaşmasının gerçekleştiği sırada, Yahudi işgalciler Batı Şeria’nın Sincil köyünde bir evi ve iki aracı ateşe verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Ocak 2025 , 22:30 Güncelleme Tarihi :19 Ocak 2025 , 22:42
Esir takası sırasında kaos: Yerleşimciler Batı Şeria’yı ateşe verdi

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Hamas ile İsrail arasında esir takası anlaşması gerçekleşirken, bir grup Yahudi işgalci Batı Şeria'nın Sincil köyünde bir evi ve iki aracı ateşe verdi.

    Yangın sırasında evde bulunan 86 yaşındaki bir Filistinli kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

    Esir takası sırasında kaos: Yerleşimciler Batı Şeria'yı ateşe verdi

    KÖYE GİRİŞLERİ ENGELLEDİLER

    Bölgedeki şiddet bununla sınırlı kalmadı. Turmusaya köyünde yerleşimciler araçları ve evleri ateşe verdi, yangınlar hâlâ kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Funduk köyünde ise Yahudi işgalciler Filistinlilerin geçişini ve köye girişini engelledi. Köyde kundaklama olaylarının devam ettiği bildirildi.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI | Hamas listeyi verdi katil Netanyahu’nun bahanesi kalmadı! Gazze’de rötarlı ateşkes... Rehine takasının detayları belli oldu
    Hamas 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç’a teslim etti: İlk görüntüler geldi
    Kanarya VAR’ım dedi! Adana Demirspor Fenerbahçe 0-4 | MAÇ SONUCU
    Kırmızı bültenle aranan iki suç örgütü üyesi Türkiye’ye getirildi
    ABD Başkanı Joe Biden’dan ateşkes ve takas açıklaması: Bizim desteğimizle sağlandı
    Özgür Özel’in kırmızı kart mesajına AK Partili Ömer Çelik’ten tepki: Bir kere daha topu taca attın
    Jose Mourinho biletini kesti! Fenerbahçe’de yeni transfer yolcu
    Vurgun çarkı CHP’yi karıştırdı! Kılıçdaroğlu’nun Akrep çıkışına Rıza Akpolat cephesinden olay yanıt: Senden değil pir düşkün bile olmaz
    Metro ve kredi bahaneli konut ilanlarına Bakanlık İnceleme başlattı
    Şenol Güneş’ten kritik karar! Yıldız futbolcu yerine kim oynayacak?
    Ateşkes sonrası Gazze’de şükür secdesi! Minarelerde ezan sokaklarda tekbir... Yardım TIR’ları giriş yaptı
    Galatasaray’dan dev sürpriz! 2 eski yıldız dönüyor
    EMEKLİYE 3’Ü 1 ARADA MAAŞ | 16.4 milyon SSK-BAĞKUR’luya zam farkı, 21 bin TL promosyon, 5.000 TL ikramiye...
    Gazze’deki ateşkes ihlaline bir de böyle bakın! Esir listesi bahane... Soykırımcı Netanyahu’dan şeytani plan
    Fenerbahçe çıldırdı! Talisca ve Carlos’tan sonra o gelecek