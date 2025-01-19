Hamas 3 İsrailli Kadın Esiri Kızılhaç’a teslim etti: İlk görüntüler geldi

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ile yapılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşaması kapsamında 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç yetkililerine teslim etti.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ile yapılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşaması kapsamında 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç yetkililerine teslim etti.
Gazze kentindeki Saraya Meydanı'nda gerçekleşen teslim sırasında Kızılhaç ekibi hazır bulunurken, binlerce Filistinli tekbirler ve sloganlarla operasyona eşlik etti. Tam teçhizatlı Kassam Tugayları'nın yer aldığı teslim işleminin ardından, İsrail ordusu Kızılhaç'tan 3 İsrailli esirin kendilerine teslim edildiğini ve Gazze Şeridi'ndeki İsrail güçlerine doğru yola çıktıklarını açıkladı.
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İSRAİL-HAMAS ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI
Katar'ın arabuluculuğuyla 15 Ocak'ta duyurulan ateşkes ve esir takası anlaşması, bugün TSİ 12.15 itibarıyla yürürlüğe girdi. Anlaşmanın ilk aşamasında, 42 gün boyunca toplam 33 İsrailli esirin serbest bırakılması planlanıyor.
Ayrıca anlaşma, Gazze'ye insani yardımların kapsamlı bir şekilde ulaştırılmasını ve yerinden edilmiş Filistinlilerin evlerine geri dönmesini kapsıyor. Ateşkesin ikinci ve üçüncü aşamalarına ilişkin detayların, birinci aşamanın tamamlanmasının ardından açıklanacağı belirtildi.
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