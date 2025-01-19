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Hamas 3 İsrailli Kadın Esiri Kızılhaç’a teslim etti: İlk görüntüler geldi

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ile yapılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşaması kapsamında 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç yetkililerine teslim etti. Esir takasına ait ilk görüntüler gelmeye başladı

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Giriş Tarihi :19 Ocak 2025 , 18:37 Güncelleme Tarihi :19 Ocak 2025 , 19:15
Hamas 3 İsrailli Kadın Esiri Kızılhaç’a teslim etti: İlk görüntüler geldi

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    Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ile yapılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşaması kapsamında 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç yetkililerine teslim etti.

    İsarilli esirlerin takas görüntüsü (Ekran görüntüsü)İsarilli esirlerin takas görüntüsü (Ekran görüntüsü)

    Gazze kentindeki Saraya Meydanı'nda gerçekleşen teslim sırasında Kızılhaç ekibi hazır bulunurken, binlerce Filistinli tekbirler ve sloganlarla operasyona eşlik etti. Tam teçhizatlı Kassam Tugayları'nın yer aldığı teslim işleminin ardından, İsrail ordusu Kızılhaç'tan 3 İsrailli esirin kendilerine teslim edildiğini ve Gazze Şeridi'ndeki İsrail güçlerine doğru yola çıktıklarını açıkladı.

    İsrailli esirler Romi, Doron ve Emily'nin anneleri Kızlarının yurda dönüş videolarını izledi.

    İsarilli esirlerin takas görüntüsü (Ekran görüntüsü)İsarilli esirlerin takas görüntüsü (Ekran görüntüsü)

    İSRAİL-HAMAS ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

    Katar'ın arabuluculuğuyla 15 Ocak'ta duyurulan ateşkes ve esir takası anlaşması, bugün TSİ 12.15 itibarıyla yürürlüğe girdi. Anlaşmanın ilk aşamasında, 42 gün boyunca toplam 33 İsrailli esirin serbest bırakılması planlanıyor.

    Gazze Şehri'nde Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) üyelerine rehineleri teslim ediyor. (Fotoğraf: Reuters) Gazze Şehri'nde Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) üyelerine rehineleri teslim ediyor. (Fotoğraf: Reuters)

    Ayrıca anlaşma, Gazze'ye insani yardımların kapsamlı bir şekilde ulaştırılmasını ve yerinden edilmiş Filistinlilerin evlerine geri dönmesini kapsıyor. Ateşkesin ikinci ve üçüncü aşamalarına ilişkin detayların, birinci aşamanın tamamlanmasının ardından açıklanacağı belirtildi.

    Gazze Şehri'nde Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) üyelerine rehineleri teslim ediyor. (Fotoğraf: Reuters) Gazze Şehri'nde Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) üyelerine rehineleri teslim ediyor. (Fotoğraf: Reuters)

    Tel Aviv'de toplanan İsrailliler Hamas'ın serbest bıraktığı rehineler için meydana indi

    Ekran görüntüsüEkran görüntüsü

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